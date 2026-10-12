"AQ-DALA-2026": в Туркестанской области чествовали хлопководов

В Туркестанской области в честь Всемирного дня хлопка состоялось торжественное мероприятие "AQ-DALA-2026". Мероприятие прошло на хлопковом поле ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс" в сельском округе Караконыр Отырарского района, сообщает Zakon.kz.

В нем приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, жители региона и труженики.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно говорит о важности повышения статуса честного труда и человека труда в обществе. Сегодняшнее мероприятие, основанное на принципе "Честный гражданин – Честный труд – Честный доход", отчетливо демонстрирует преемственность ценностей.

На торжественном мероприятии глава региона поздравил всех с праздником и остановился на достижениях в сфере сельского хозяйства.

"Сегодня мы собрались на этом отырарском поле, чтобы отдать дань уважения труду тех, кто выращивает белое золото. Главные герои этого праздника – дехкане, выращивающие зерно, механизаторы, собирающие урожай, специалисты, обеспечивающие водой, и труженики, перерабатывающие хлопок. Для Туркестанской области хлопок – одна из основных сельскохозяйственных культур. Его выращивание, сбор и переработка связаны с трудом тысяч жителей. Поэтому ценность белого золота измеряется, прежде всего, трудом человека, который его вырастил. В этом году в области хлопок посеян на 173,6 тысячи гектарах. Сейчас на полях ведутся уборочные работы. По итогам сезона планируется собрать 556 тысяч тонн хлопка, или 32 центнера с одного гектара. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил широко внедрять передовые технологии в сельском хозяйстве и решительно переходить к водосбережению. Для нашего региона, где ощущается дефицит воды, это главное направление повседневной работы", – сказал Кушеров.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

По его словам, на 91 тыс. га хлопковых полей применяются водосберегающие технологии. Получение до 60 центнеров продукции с гектара на отдельных полях показывает результат бережного использования воды и новых подходов.

"Наша цель – не ограничиваться выращиванием хлопка, а формировать большую часть дохода от него в нашем регионе. В этом направлении формируется уникальный в стране кластер, охватывающий полную цепочку от выращивания хлопка до переработки, прядения и выпуска готовой текстильной продукции. Сегодня вы знакомитесь с первым из кластерных проектов – проектом ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс". Мы намерены сформировать современную производственную систему, которая будет не просто реализовывать туркестанский хлопок в виде сырья, а глубоко перерабатывать его и превращать в готовую продукцию. В целом мы привлекаем в аграрную отрасль иностранных инвесторов, привносим в регион их передовые технологии и производственный опыт. Теперь задача – полностью освоить этот опыт самим. Результат инвестиций мы увидим не только в постоянных рабочих местах, но и в квалифицированных кадрах, сформированных у нас, и в конкурентоспособной готовой продукции. Ваши достижения – результат не одного дня, а многолетнего честного труда. Выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто выращивает белое золото и приумножает благополучие родной земли. Пусть урожай будет обильным каждый сезон!" – заявил Кушеров.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В ходе мероприятия аким области вручил группе передовиков медали Министерства сельского хозяйства РК "Еңбек ардагері", нагрудные знаки "Ауыл шаруашылығы үздігі", а также наградил почетными грамотами и дипломами акима Туркестанской области лучших специалистов-хлопководов.

Туркестанская область – единственный регион в стране, где выращивают хлопчатник. В регионе формируется полная производственная цепочка – от выращивания хлопка до его переработки, прядения и выпуска готовой текстильной продукции. До 2030 года в области будут реализованы пять кластеров общей стоимостью 212,6 млрд тенге. В результате планируется ежегодно производить 229,5 тыс. тонн готовой продукции и создать более семи тысяч рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Уже сегодня ТОО "Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс", используя передовые технологии, засевает хлопком 52 тыс. гектаров. Запущены два хлопкоперерабатывающих завода общей мощностью 180 тыс. тонн, заводы по производству ленты капельного орошения и ПВХ-труб, а также прядильная фабрика. В результате создано 1 200 рабочих мест. Кроме того, планируется запустить еще два хлопкоперерабатывающих завода и завод по производству 5 тысяч тонн семян хлопчатника в год. А в специальной экономической зоне TURAN будут запущены заводы по производству 45 млн квадратных метров нетканого материала в год и по окраске такого же объема тканей. Также здесь планируется запустить швейную фабрику по производству текстильных изделий и одежды до 7 млн комплектов в год и предприятие по производству джинсовых тканей.

В области имеется мощная инфраструктура для приема и переработки обильного урожая. 29 хлопкоперерабатывающих заводов и 169 приемных пунктов региона позволяют принимать и перерабатывать более 1 млн тонн хлопка-сырца в год. В более чем 25 тыс. агроформированиях хлопководства трудятся около 70 тыс. человек.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

2025 год стал рекордным для хлопководов. В области собрано около 466 тыс. тонн хлопка-сырца, средняя урожайность достигла 32 центнера с гектара. Это самый высокий результат за последние 20 лет.

В рамках праздничного мероприятия была организована выставка современных технологий в сфере сельского хозяйства, продукции местных производителей и продовольственных товаров. Кроме того, вниманию публики была представлена концертная программа.

Мероприятие "AQ-DALA-2026" стало важной площадкой, прославившей не только достижения хлопководства, но и труд человека труда, специалистов, освоивших новые технологии, и новые возможности на селе.