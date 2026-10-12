"Вместе за чистый город!": молодежь Тараза присоединилась к акции "Таза Қазақстан"

12 октября 2026 года в рамках общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" на улицах Көшек батыра и Желтоқсан в городе Таразе была организована экологическая акция на тему "Вместе за чистый город!".

Улицы Көшек батыра и Желтоқсан занимают важное место в транспортной и общественной жизни города. Они обеспечивают передвижение жителей к местам работы, учебным заведениям, торговым точкам и другим социальным объектам. Кроме того, на данной территории расположены торговые объекты, предприятия сферы услуг, места отдыха и медицинские учреждения.

В ходе экологической акции активная молодежь провела работы по уборке и благоустройству улиц. В частности, были собраны бытовые отходы и разбросанный мусор возле жилых домов, а также очищена прилегающая территория. Помимо этого, были очищены и приведены в порядок арыки вдоль улиц.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По словам директора Таразского городского молодежного ресурсного центра Азамата Лесбека, выступившего инициатором этой доброй инициативы, общенациональная экологическая акция "Таза Қазақстан" является важным проектом, направленным на охрану окружающей среды, поддержание чистоты города и формирование экологической культуры населения.

"Глава государства уделяет особое внимание экологической акции "Таза Қазақстан" и держит на контроле системное проведение мероприятий по благоустройству и поддержанию чистоты. Молодежь Тараза поддерживает инициативу Президента и активно участвует в еженедельных субботниках. Сегодня мы также наводим порядок на одном из важных участков в центре города. Это место, по которому мы сами ежедневно ходим и передвигаемся. Поэтому мы не должны забывать, что сами несем ответственность за чистоту родного города. Кроме того, мероприятия по поддержанию чистоты имеют большое воспитательное значение. Посредством такой работы мы подаем пример молодежи, которая является движущей силой общества, и формируем у нее чувство ответственности. Считаю, что мы на деле показываем: воспитание начинается с соблюдения чистоты. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем", – отметил Азамат Лесбек.

В акции приняли участие более 50 волонтеров и активных молодых людей. В результате с территории жилого дома было вывезено более одной тонны мусора, а также очищен прилегающий участок улицы.

Стоит отметить, что аналогичные экологические мероприятия проводятся во всех районах области. Волонтеры и молодежь активно участвуют в уборке парков и аллей в районных центрах, улиц, территорий социальных объектов и общественных пространств.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В рамках акции участникам также были разъяснены вопросы охраны окружающей среды, формирования экологической культуры и соблюдения чистоты в общественных местах. По словам организаторов, подобные инициативы способствуют формированию бережного отношения к природе и побуждают жителей вносить свой вклад в чистоту и благоустройство родного края.

В целом в Жамбылской области в рамках акции "Таза Қазақстан" проводится масштабная работа. На сегодняшний день в регионе высажено 48,5 тыс. саженцев, очищено 5,9 тыс. км улиц и дорог. Кроме того, приведены в порядок 1210 км арычных систем и каналов, благоустроена территория парков и скверов общей площадью 804,8 тыс. кв. м. В результате проведенных работ вывезено более 13 тыс. тонн мусора.

Подобные инициативы в рамках акции "Таза Қазақстан" вносят значительный вклад не только в улучшение экологической обстановки региона, но и в формирование в обществе культуры чистоты и ответственности, а также в укрепление навыков бережного отношения к окружающей среде.