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События

Как не переплачивать в автобусах: льготная карта для студентов

Онай, транспорт, льготы, студенты , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 11:45 Фото: ONAY
Вы студент и пользуетесь общественным транспортом? Zakon.kz рассказывает, как студентам оптимизировать транспортные расходы.

Каждый день студенты пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до университета. Оплата проезда занимает значительную часть в бюджете.

В 2015 году появилась транспортная карта ONAY!, которая заменила привычные cпособы оплаты. Стало достаточно приложить карту к терминалу. Пополнять карту было удобно – через приложение на смартфоне.

Сегодня достаточно виртуальной карты, которая оформляется онлайн. Для студентов она льготная, что существенно экономит средства.

Те, кому уже есть 18 лет, могут оформить карту самостоятельно. Если пассажиру еще нет 18, сделать это должен родитель или законный представитель. Все оформляется онлайн за несколько минут.

*При выпуске виртуальной карты старая пластиковая карта автоматически заблокируется, а ее баланс перенесется на новую.

Вам уже есть 18?

Виртуальная карта "Студент" доступна студентам очной формы обучения вузов Алматы.

Чтобы пользоваться картой, обновите приложение ONAY! до последней версии и пройдите полную регистрацию.

Далее действуйте по алгоритму:

○ Откройте приложение ONAY!.

○ Нажмите на главной странице "Новая карта ONAY!" или в разделе меню "Льготы".

○ Выберите опцию "Открыть виртуальную карту".

○ Ваша категория "Студент вуза от 18 лет г. Алматы".

○ Изучите условия, внесите необходимые данные.

○ После этого ваша заявка появится в "Мои заявки".

○ Готово! Виртуальная карта уже в вашем смартфоне.

Вам еще нет 18 лет?

Карту "Студент" должен оформить родитель или законный представитель.

○ Откройте приложение ONAY! в аккаунте родителя. Убедитесь, что он прошел полную регистрацию.

○ На главной странице нажмите "Новая карта ONAY!" или перейдите в раздел "Льготы".

○ Выберите "Ребенку" → "Студент вуз до 18 лет".

○ Ознакомьтесь с условиями и начните оформление карты.

○ Выберите ребенка, которому оформляете карту. Он должен быть привязан к профилю родителя в государственной базе данных.

○ Откройте eGov или банковское приложение. В разделе "Цифровые документы" найдите "Студенческий билет", нажмите "Открыть доступ" и скопируйте код документа.

○ Введите код в ONAY! Если студенческий билет найдется в государственной базе, заявка отправится на проверку.

○ Укажите номер телефона студента и введите SMS-код, который на него придет. После этого льгота будет привязана к аккаунту ребенка.

Важно: Если несовершеннолетний самостоятельно откроет раздел оформления, он сможет нажать "Поделиться с родителями" и отправить ссылку для оформления карты.

Другие льготные категории, которые доступны виртуально в приложении ONAY:

в Алматы: пенсионеры, школьники, дети от 7 до 18 лет;

в регионах, где работает ONAY!: дети от 7 до 18 лет.

Бонус для студентов от ONAY. С 1 по 31 октября 2026 проводится розыгрыш призов: 10 смартфонов Samsung Galaxy A17, 10 планшетов Samsung Galaxy Tab A11, 100 абонементов на бесплатный проезд в течение месяца.

Не теряйте время на посещение центров обслуживания, лучше оформите карту прямо в своем смартфоне по ссылке.

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Айсулу Омарова
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