"В мыслях были мошенники": алматинец выиграл iPhone

Житель Алматы стал обладателем iPhone благодаря участию в лотереях "Сәтті Жұлдыз", сообщает Zakon.kz.

Молодой человек по имени Жан с трудом поверил в свою удачу. Он в Алматы является руководителем отдела продаж, занимается торговлей. Последние два года участвует в лотереях и недавно ему повезло выиграть iPhone.

"Не часто, но как вспоминаю, так иду приобретать TeleBingo или тиражные лотереи "4/20" и "LOTO 6/49". Недавно мои друзья выиграли денежный приз и им даже хватило слетать в отпуск. Я тоже планирую отдых, поэтому моя надежда усилилась, и очень хотелось оказаться в числе счастливчиков". Жан

На сей раз фортуна все же оказалась на стороне Жана. Теперь он обладатель стильного iPhone.

"Взял лотерею "4/20", потому что на сайте узнал об акции, что на розыгрыш выставлен iPhone. О том, что я его выиграл мне сообщили по телефону. Правда, когда позвонили, первое в мыслях было – это мошенники. Потом, когда приехал в офис национальной лотереи, лично убедился, что действительно победил. Пока не успел никому об этом рассказать, но сделаю это с удовольствием, буду хвастаться и всем высылать свое видео, что победил в лотереи и теперь у меня новый iPhone". Жан

Победитель считает, что удача улыбается тем, кто не теряет надежду, главное верить и тогда получится победить.

На кону приз еще крупнее – элегантный кроссовер. Его владельцем может стать тот, кто приобретет тиражную лотерею "LOTO 6/49", ЛотоНабор состоит из шести билетов.

Имя победителя станет известно уже 15 октября. А главный приз на сегодняшний день составляет более 120 млн тенге.