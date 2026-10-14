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Происшествия

Пять патронов и пистолет: чем обернулась находка для алматинки

Пять патронов и пистолет: чем обернулась находка для алматинки, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 19:19 Фото: Zakon.kz
В Алматы у женщины обнаружили пистолет калибра 9 мм и пять патронов. Оружие изъяли, а обстоятельства его появления предстоит выяснить полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП региона, женщину задержали около пяти часов вечера в Жетысуском районе города. Операцию провели сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности на проспекте Райымбека.

Согласно предварительным данным, задержанная заявила, что нашла пистолет незадолго до встречи с полицейскими – примерно за один-два часа. По ее словам, оружие лежало на бетонном ограждении спуска к реке Есентай.

Теперь правоохранителям предстоит проверить эту версию и установить происхождение оружия. Действиям женщины дадут правовую оценку.

Ранее сообщалось, что алматинец зашел в метро и вышел оттуда фигурантом уголовного дела.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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