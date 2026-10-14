Пять патронов и пистолет: чем обернулась находка для алматинки

В Алматы у женщины обнаружили пистолет калибра 9 мм и пять патронов. Оружие изъяли, а обстоятельства его появления предстоит выяснить полиции, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП региона, женщину задержали около пяти часов вечера в Жетысуском районе города. Операцию провели сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности на проспекте Райымбека.

Согласно предварительным данным, задержанная заявила, что нашла пистолет незадолго до встречи с полицейскими – примерно за один-два часа. По ее словам, оружие лежало на бетонном ограждении спуска к реке Есентай.

Теперь правоохранителям предстоит проверить эту версию и установить происхождение оружия. Действиям женщины дадут правовую оценку.

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