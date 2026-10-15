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События

Костанайцы завоевали 19 медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу

Джиу-джитсу, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 11:51 Фото: Allur
Команда из Костаная вошла в десятку сильнейших на международном чемпионате по бразильскому джиу-джитсу, завоевав 19 медалей, сообщает Zakon.kz.

Успех региональных спортсменов стал еще одним примером развития детско-юношеского спорта в Казахстане, важную роль в котором играют спортивные клубы, тренерские команды и поддержка бизнеса.

С 9 по 11 октября в Казани прошел чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу, объединивший 51 команду. Казахстан на соревнованиях представили в том числе воспитанники костанайского спортивного клуба Vershina. По итогам турнира команда завоевала 7 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, заняв восьмое место в общекомандном зачете.

джиу-джитсу, соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 11:51

Фото: Allur

Участие костанайских спортсменов в международном турнире поддержала казахстанская автомобильная компания Allur. Предприятие, производственный комплекс которого расположен в Костанае, предоставило команде автобус для поездки в Казань. Такая поддержка позволила решить один из организационных вопросов, связанных с участием клуба в международных соревнованиях.

За каждой победой стоит большая работа – месяцы тренировок, дисциплина и стремление стать лучше. Нам в Allur это особенно близко, ведь мы хорошо знаем, сколько усилий требует достижение результата. Для нас важно поддерживать спортивные инициативы в Костанае и помогать нашим ребятам раскрывать свой потенциал. Искренне гордимся достижениями команды Vershina и желаем спортсменам новых побед.исполнительный директор завода Allur Аргулан Майконов

В составе команды выступили 17 спортсменов разных возрастных категорий – от шестилетних участников до ветеранов. Для клуба это стало первым опытом выступления на международных соревнованиях такого уровня.

джиу-джитсу, соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 11:51

Фото: Allur

Особенно яркими оказались выступления нескольких представителей клуба. Алихан Абдиров завоевал две золотые медали в дисциплинах Gi и No-Gi. Два золота также получил Егор Малыгин. Амир Тлемис одержал победу над титулованным соперником из Ингушетии, а Муратбек Кайрекен, ранее становившийся чемпионом мира, пополнил медальную копилку команды бронзовой наградой.

Успешному выступлению предшествовала продолжительная подготовка, начавшаяся еще летом. Одним из важных этапов стал чемпионат Европы по грэпплингу в Стамбуле, где костанайские спортсмены завоевали 11 медалей – пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Тогда команда заняла шестое место среди 75 команд.

Развитие спорта в регионах становится одним из приоритетов государственной политики Казахстана. По данным Министерства туризма и спорта РК, физической культурой и спортом систематически занимаются порядка 1,8 млн детей и подростков, что составляет 34,6% от их общего числа. К 2029 году этот показатель планируется увеличить до 45%.

джиу-джитсу, соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 11:51

Фото: Allur

В 2026 году в стране также были приняты новые меры поддержки детского спорта. В частности, внедрена новая модель финансирования детско-юношеских спортивных школ, предусматривающая увеличение расходов на подготовку одного воспитанника. На развитие детско-юношеского спорта в 2026–2028 годах предусмотрено 74 млрд тенге.

Наряду с государственными программами важную роль в развитии спортивной среды играют региональные клубы и частные инициативы. Они создают условия для регулярных занятий, подготовки молодых спортсменов и их участия в соревнованиях за пределами страны. Поддержка со стороны бизнеса дополняет эту работу, помогая решать организационные вопросы, связанные с выездами на международные турниры.

Костанайский клуб Vershina работает под руководством Алмата Джунусова. Подготовкой спортсменов занимаются тренеры Расул Ибрагимов и Куаныш Абилов.

На достигнутом команда останавливаться не планирует. Уже в ноябре костанайские спортсмены намерены принять участие в следующих международных соревнованиях – чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби и чемпионате мира по грэпплингу в Баку.

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Айсулу Омарова
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