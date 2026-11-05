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Спорт

Шымкентские лучники завоевали пять медалей на чемпионате мира

лучники, Шымкент, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 13:03 Фото: пресс-служба акимата города Шымкент
В южнокорейском городе Ульсан завершился первый в истории чемпионат мира по традиционной стрельбе из лука, сообщает Zakon.kz.

В престижных международных соревнованиях приняли участие 690 спортсменов из 38 стран мира, продемонстрировавших свое мастерство и меткость.

На мировом первенстве сборная Казахстана показала высокие результаты, завоевав несколько золотых медалей в командном зачете. Спортсмены из Шымкента, выступавшие в составе национальной сборной, также добились достойных результатов.

В частности, шымкентские лучники завоевали две серебряные и две бронзовые медали в командных соревнованиях. В личном зачете в дисциплине "Пута" бронзовым призером стал Жанибек Кулмырзаев.

Таким образом, на первом чемпионате мира спортсмены из Шымкента завоевали в общей сложности пять медалей, достойно представив Казахстан на международной арене.

Отметим, что честь Шымкента на престижных соревнованиях защищали Максат Абдикаримов, Сабира Жаппар, Жанибек Кулмырзаев, Манзура Есенова и Забит Сатоев.

Успех шымкентских спортсменов в очередной раз продемонстрировал высокий потенциал казахстанской школы традиционной стрельбы из лука.

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Айсулу Омарова
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