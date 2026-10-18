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События

Опасная находка в горах Алматы: что обнаружили полицейские

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 09:17 Фото: Zakon.kz
В горах Алматы на территории дачного массива в Медеуском районе полицейские обнаружили заброшенное оружие и боеприпасы. Об этом 17 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции.

В ходе осмотра территории стражи порядка изъяли гладкоствольное ружье марки ИЖ, предмет, визуально похожий на пистолет, а также шесть патронов 16-го калибра.

"Все изъятое направлено на судебно-баллистическую экспертизу. Специалистам предстоит установить происхождение оружия, его принадлежность и выяснить, использовалось ли оно при совершении преступлений", – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах в очередной раз напомнили о правилах безопасности и призвали граждан соблюдать осторожность.

При обнаружении подозрительных предметов, оружия или боеприпасов категорически запрещается прикасаться к ним – о находке следует сразу сообщать на "102".

Ранее в Алматы возле ТРЦ "Москва" водитель автомобиля Kia K5 сбил девушку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила травмы.

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Канат Болысбек
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