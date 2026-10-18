Опасная находка в горах Алматы: что обнаружили полицейские
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции.
В ходе осмотра территории стражи порядка изъяли гладкоствольное ружье марки ИЖ, предмет, визуально похожий на пистолет, а также шесть патронов 16-го калибра.
"Все изъятое направлено на судебно-баллистическую экспертизу. Специалистам предстоит установить происхождение оружия, его принадлежность и выяснить, использовалось ли оно при совершении преступлений", – говорится в сообщении.
В правоохранительных органах в очередной раз напомнили о правилах безопасности и призвали граждан соблюдать осторожность.
При обнаружении подозрительных предметов, оружия или боеприпасов категорически запрещается прикасаться к ним – о находке следует сразу сообщать на "102".
Ранее в Алматы возле ТРЦ "Москва" водитель автомобиля Kia K5 сбил девушку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила травмы.