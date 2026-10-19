Самолет с 173 пассажирами подал сигнал бедствия над Казахстаном: что произошло

Пассажирский самолет российской авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном. Благодаря действиям экипажа самолет благополучно приземлился в Омске, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 октября 2026 года издание "Лента.ру", на борту лайнера, летевшего из Новосибирска в Махачкалу, находились 173 пассажира.

Сейчас они размещены в стерильной зоне воздушной гавани. Экипаж принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске из-за технической неисправности.

"Для продолжения рейса из Новосибирска направлен резервный борт. Его прибытие в Омск ожидается в 16:25 по местному времени. Пассажиры продолжат полет в Махачкалу на резервном воздушном судне", – сообщили в пресс-службе S7.

Ранее была названа одна из главных угроз авиабезопасности.