Самолет с 173 пассажирами подал сигнал бедствия над Казахстаном: что произошло
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Пассажирский самолет российской авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном. Благодаря действиям экипажа самолет благополучно приземлился в Омске, сообщает Zakon.kz.
Как пишет 19 октября 2026 года издание "Лента.ру", на борту лайнера, летевшего из Новосибирска в Махачкалу, находились 173 пассажира.
Сейчас они размещены в стерильной зоне воздушной гавани. Экипаж принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске из-за технической неисправности.
"Для продолжения рейса из Новосибирска направлен резервный борт. Его прибытие в Омск ожидается в 16:25 по местному времени. Пассажиры продолжат полет в Махачкалу на резервном воздушном судне", – сообщили в пресс-службе S7.
Ранее была названа одна из главных угроз авиабезопасности.
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