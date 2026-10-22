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Ограничения на въезде в Алматы: сразу семь автобусных маршрутов изменили движение

Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, автобус, автобусы, общественный транспорт, машина, машины, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 10:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с установкой весовых комплексов и введением реверсивного движения на участке Кульджинского тракта с 22 октября 20216 года временно изменили схемы движения нескольких автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

По информации Транспортного холдинга, изменения коснулись маршрутов № 117, № 203, № 222, № 225, № 241, № 242, № 243.

№ 117

  • В западном направлении: улица Сырым Датулы (север) – улица Приканальная (КВ49) (восток) – Алатауская трасса (запад) – Кульджинский тракт (запад) – далее по схеме;
  • В восточном направлении: Кульджинский тракт (восток) – Алатауская трасса (восток) – улица Приканальная (КВ49) (восток) – улица Сырым Датулы (юг) – далее по схеме.

№ 203

  • В западном направлении: Кульджинский тракт (запад) – улица Жастар (юг) – улица Сырым Датулы (юг) – улица Приканальная (КВ49) (запад) – Алатауская трасса (запад) – Кульджинский тракт (запад) – далее по схеме;
  • В восточном направлении: Кульджинский тракт (восток) – Алатауская трасса (восток) – улица Приканальная (КВ49) (восток) – улица Сырым Датулы (север) – улица Жастар (север) – Кульджинский тракт (восток) – далее по схеме.

№ 222

  • В западном направлении: Кульджинский тракт, первый поворот после автозаправочной станции "Газпромнефть" (север) – улица Аль-Фараби (запад) – улица Айтеке би (юг) – далее по схеме;
  • В обратном направлении: без изменений.

№ 225

  • В западном направлении: Кульджинский тракт (запад) – улица Жастар (юг) – улица Сырым Датулы (юг) – улица Приканальная (КВ49) (запад) – Алатауская трасса (запад) – Кульджинский тракт (запад) – далее по схеме;
  • В восточном направлении: Кульджинский тракт (восток) – Алатауская трасса (восток) – улица Приканальная (КВ49) (восток) – улица Сырым Датулы (север) – улица Жастар (север) – Кульджинский тракт (восток) – далее по схеме.

№ 241

  • В западном направлении: Кульджинский тракт, первый поворот после автозаправочной станции "Газпромнефть" (север) – улица Аль-Фараби (запад) – улица Айтеке би (юг) – далее по схеме;
  • В обратном направлении: без изменений.

№ 242

  • В западном направлении: – Кульджинский тракт, первый поворот после автозаправочной станции "Газпромнефть" (север) – улица Аль-Фараби (запад) – улица Айтеке би (юг) – далее по схеме;
  • В обратном направлении: без изменений.

№ 243

  • В западном направлении: – Кульджинский тракт (запад) – улица Жастар (юг) – улица Сырым Датулы (юг) – улица Приканальная (КВ49) (запад) – Алатауская трасса (запад) – Кульджинский тракт (запад) – далее по схеме;
  • В восточном направлении: – Кульджинский тракт (восток) – Алатауская трасса (восток) – улица Приканальная (КВ49) (восток) – улица Сырым Датулы (север) – улица Жастар (север) – Кульджинский тракт (восток) – далее по схеме.

С 19 октября до 19 ноября на въездах в Алматы, на участках Кульджинского тракта и Илийского тракта ввели реверсивное движение. Причина – установка системы весового и габаритного контроля.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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