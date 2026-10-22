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События

180 млн тенге на черном рынке: КНБ на границе с Китаем перехватил ценный груз

рога, коробки, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 11:12 Фото: gov.kz
Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) выступила с заявлением о работе по пресечению противоправной деятельности на государственной границе, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы КНБ, 20 октября 2026 года пограничники на Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" пресекли попытку незаконного вывоза в Китай 620 рогов сайги.

Стоит уточнить, что стоимость изъятого деривата на черном рынке могла составить около 180 млн тенге.

В настоящее время материалы по данному факту будут переданы по подследственности в компетентный орган для принятия процессуального решения.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе КНБ.

Рога сайги используют главным образом в традиционной китайской и тибетской медицине, где они ценятся на вес золота и приравниваются по своим свойствам к рогам носорога.

Несколько дней назад, 19 октября, сообщалось, что КНБ накрыл законспирированную группировку в Казахстане. Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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