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События

Казахстанец пытался вывезти за границу птиц на 100 млн тенге: подробности от КНБ

контрабанда, пограничники, птицы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 11:14 Фото: gov.kz
Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) 4 ноября 2026 года отчиталась о работе по пресечению незаконного вывоза за пределы Казахстана редких и охраняемых видов животных, сообщает Zakon.kz.

По опубликованным данным, 31 октября в пункте пропуска "Целинный" в Туркестанской области пограничники пресекли попытку контрабанды 11 краснокнижных соколов-балобанов. Был задержан гражданин Казахстана.

По предварительной оценке, стоимость изъятых птиц на черном рынке может превышать 100 миллионов тенге.

птицы, сумка, контрабанда, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 11:14

Фото: gov.kz

"Материалы по факту переданы в компетентные органы для принятия процессуального решения".Пограничная служба КНБ РК

Также мы писали о том, что сотрудники таможенной и пограничной службы США арестовали кубинца за попытку провезти 10 живых птиц в нижнем белье.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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