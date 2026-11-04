Казахстанец пытался вывезти за границу птиц на 100 млн тенге: подробности от КНБ
Фото: gov.kz
Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) 4 ноября 2026 года отчиталась о работе по пресечению незаконного вывоза за пределы Казахстана редких и охраняемых видов животных, сообщает Zakon.kz.
По опубликованным данным, 31 октября в пункте пропуска "Целинный" в Туркестанской области пограничники пресекли попытку контрабанды 11 краснокнижных соколов-балобанов. Был задержан гражданин Казахстана.
По предварительной оценке, стоимость изъятых птиц на черном рынке может превышать 100 миллионов тенге.
"Материалы по факту переданы в компетентные органы для принятия процессуального решения".Пограничная служба КНБ РК
Также мы писали о том, что сотрудники таможенной и пограничной службы США арестовали кубинца за попытку провезти 10 живых птиц в нижнем белье.
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