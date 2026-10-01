80 тонн ГСМ, 1,2 млрд тенге валюты и наркотики: в КНБ рассказали о задержаниях на границе

В пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана отчитались о результатах деятельности Пограничной службы в сентябре 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, распространенного 1 октября, в рамках обеспечения защиты и охраны государственной границы Погранслужбой КНБ в прошлом месяце во взаимодействии с компетентными органами задержаны 4 138 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, из них 3 502 иностранца.

Также сообщается о предотвращении 1 598 фактов незаконного перемещения товаров и грузов через границу на сумму свыше 2,5 млрд тенге, в том числе:

наркотических средств – 37 фактов;

оружия, боеприпасов – 62 факта (2 единицы травматического оружия, 2 единицы газового оружия, 77 единиц боеприпасов);

ГСМ – 816 фактов объемом свыше 80 тонн на сумму 24,1 млн тенге;

товаров народного потребления – 549 фактов на сумму более 1,3 млрд тенге;

валюты – 134 факта на сумму более 1,2 млрд тенге.

Вместе с тем пресечено 48 фактов браконьерства в акватории Каспийского моря, изъяты 41,7 км орудий браконьерского лова, а также 145 штук (840 кг) рыбы осетровых пород. Сумма предотвращенного ущерба составила свыше 350 млн тенге.

"В рамках компетенции Пограничной службой возбуждено 66 уголовных дел, проводятся следственные мероприятия. В производстве находится 3 607 административных дел, по которым наложено штрафов на сумму более 34 млн тенге. По остальным фактам материалы направлены в правоохранительные и судебные органы для принятия процессуальных решений". Пресс-служба КНБ РК

Ранее в КНБ отчитались о результатах деятельности Пограничной службы в августе 2026 года.