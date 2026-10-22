Испанская школа футбола в Казахстане: Токаев принял главу "Атлетико Мадрид"

Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора "Атлетико Мадрид" Мигеля Анхеля Хиля Марина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, президент высоко оценил успешное сотрудничество с футбольным клубом "Атлетико Мадрид", подчеркнув, что визит Мигеля Анхеля Хиля Марина в Казахстан позволит вывести партнерство на новый уровень.

"По словам главы государства, наша страна активно инвестирует в современную футбольную инфраструктуру, тренировочные базы и программы подготовки молодых игроков, одновременно продолжая процесс приватизации большинства футбольных клубов страны", – говорится в сообщении.

Подчеркнуто, что совместно с ФИФА ведется последовательная работа по созданию более 100 новых футбольных полей для детей во всех регионах.

Касым-Жомарт Токаев особо выделил достижения сборной Испании и испанской футбольной школы, выразив заинтересованность в изучении и применении передового опыта для подготовки нового поколения талантливых казахстанских игроков.

В свою очередь генеральный директор "Атлетико Мадрид" Мигель Анхель Хиль Марин выразил признательность президенту за особое внимание к популяризации футбола в стране.

Он также позитивно отозвался об инфраструктуре академии "Атлетико Мадрид" в Алматинской области, отметив, что в перспективе она может войти в число лучших футбольных учебно-тренировочных комплексов.

На встрече глава государства наградил Мигеля Анхеля Хиля Марина орденом "Достық" II степени за вклад в развитие футбола в Казахстане.

19 октября глава государства принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко, который передал теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина.