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Политика

Губернатор Ленинградской области передал Токаеву слова приветствия от Путина

губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 15:52 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Ленинградской области России Александра Дрозденко. Об этом сегодня, 19 октября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи была подчеркнута важная роль межрегионального взаимодействия в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный промышленный и транспортно-логистический потенциал Ленинградской области и подтвердил готовность Казахстана к расширению взаимовыгодного сотрудничества с регионом.

По словам президента, торгово-экономические отношения с Ленинградской областью демонстрируют положительную динамику. По итогам 2025 года товарооборот с регионом превысил 400 млн долларов.

Александр Дрозденко поблагодарил главу государства за радушный прием и передал теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина.

Губернатор особо выделил мужество и героизм казахстанцев, участвовавших в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что память об их подвиге бережно сохраняется в регионе.

Собеседники обсудили перспективы реализации совместных проектов в промышленности, атомной энергетике, транспорте и агропромышленном комплексе, а также возможности углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 15:52

Фото: akorda.kz

Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев наградил Александра Дрозденко орденом "Достық" II степени за вклад в укрепление союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 15:52

Фото: akorda.kz

7 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент Казахстана тепло поздравил российского коллегу с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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