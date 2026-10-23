Президент присвоил Абдрашиту Доспанову звание "Қазақстанның Еңбек Ері"

Сегодня, 23 октября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Абдрашиту Доспанову, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Так, президент постановил "за выдающиеся заслуги в производственной деятельности присвоить высшую степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" – Доспанову Абдрашиту Койшибековичу – плавильщику Жезказганского медеплавильного завода ТОО "Kazakhmys Smelting".

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении ряду граждан государственных наград. В частности, ряд казахстанцев отмечены почетными званиями, орденами и медалями.