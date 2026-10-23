#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
447.94
502.32
5.52
События

Президент присвоил Абдрашиту Доспанову звание "Қазақстанның Еңбек Ері"

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 08:02 Фото: akorda.kz
Сегодня, 23 октября 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Абдрашиту Доспанову, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Так, президент постановил "за выдающиеся заслуги в производственной деятельности присвоить высшую степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан" – Доспанову Абдрашиту Койшибековичу – плавильщику Жезказганского медеплавильного завода ТОО "Kazakhmys Smelting".

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении ряду граждан государственных наград. В частности, ряд казахстанцев отмечены почетными званиями, орденами и медалями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Церемония вручения государственных наград, государственные награды, вручение медалей, вручение орденов, церемония награждения, награждение, орден, ордена, медаль, медали
08:08, Сегодня
Токаев накануне Дня Республики подписал указ о присуждении ряду граждан государственных наград
Ерванд Ильинский
13:19, 24 марта 2026
Токаев присвоил известному казахстанскому альпинисту звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
Кайрату Байбосынову присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
12:53, 20 мая 2025
Кайрату Байбосынову присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер &quot;Бёрнли&quot; рассказал о восстановлении Дастана Сатпаева
13:22, Сегодня
Главный тренер "Бёрнли" рассказал о восстановлении Дастана Сатпаева
Выбор сделан
12:57, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по греко-римской борьбе назвала окончательный состав на ЧМ-2026
&quot;Греки тактически грамотнее&quot;: Эдуард Глазунов назвал причину поражения &quot;Кайрата&quot; в ЛК
12:49, Сегодня
"Греки тактически грамотнее": Эдуард Глазунов назвал причину поражения "Кайрата" в ЛК
Нуртан Идрисов
12:32, Сегодня
Казахстанский гимнаст Нуртан Идрисов выступил в финале, но не сумел выиграть медаль ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: