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События

Как менялось процессуальное законодательство Казахстана (часть 1)

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 11:00 Фото: Zakon.kz
Смотрите на ПРАВМЕДИА от ИС "PRG" первый эфир из серии эфиров на тему "Эволюция процессуального законодательства Республики Казахстан".

В ходе сегодняшнего мероприятия будем обсуждать истоки и фундамент процессуального права РК: хронология 2000-2026, новая Конституция РК и кассационная реформа.

В программе:

  • Карта изменений: какие законы, когда и что меняют.
  • Полная хронология эволюции процессуального законодательства РК: 2000-2026.
  • Конституционная реформа 2026 года: новая Конституция РК и судебная система.
  • Кассационная реформа 2024-2027: новые кассационные суды, роль Верховного суда, 67 поправок в ГПК и почему вернули "сплошную" кассацию.

Ведущий: Дайрбеков Нуржан Мамырович, юридический консультант и соучредитель Палаты юридических консультантов KAZBAR, юридический консультант по праву МФЦА, магистр права по международному праву Университета Ланкастер, Великобритания.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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