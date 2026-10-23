Как менялось процессуальное законодательство Казахстана (часть 1)
Фото: Zakon.kz
Смотрите на ПРАВМЕДИА от ИС "PRG" первый эфир из серии эфиров на тему "Эволюция процессуального законодательства Республики Казахстан".
В ходе сегодняшнего мероприятия будем обсуждать истоки и фундамент процессуального права РК: хронология 2000-2026, новая Конституция РК и кассационная реформа.
В программе:
- Карта изменений: какие законы, когда и что меняют.
- Полная хронология эволюции процессуального законодательства РК: 2000-2026.
- Конституционная реформа 2026 года: новая Конституция РК и судебная система.
- Кассационная реформа 2024-2027: новые кассационные суды, роль Верховного суда, 67 поправок в ГПК и почему вернули "сплошную" кассацию.
Ведущий: Дайрбеков Нуржан Мамырович, юридический консультант и соучредитель Палаты юридических консультантов KAZBAR, юридический консультант по праву МФЦА, магистр права по международному праву Университета Ланкастер, Великобритания.
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