Как менялось процессуальное законодательство Казахстана (часть 1)

Фото: Zakon.kz

Смотрите на ПРАВМЕДИА от ИС "PRG" первый эфир из серии эфиров на тему "Эволюция процессуального законодательства Республики Казахстан".

В ходе сегодняшнего мероприятия будем обсуждать истоки и фундамент процессуального права РК: хронология 2000-2026, новая Конституция РК и кассационная реформа. В программе: Карта изменений: какие законы, когда и что меняют.

Полная хронология эволюции процессуального законодательства РК: 2000-2026.

Конституционная реформа 2026 года: новая Конституция РК и судебная система.

Кассационная реформа 2024-2027: новые кассационные суды, роль Верховного суда, 67 поправок в ГПК и почему вернули "сплошную" кассацию. Ведущий: Дайрбеков Нуржан Мамырович, юридический консультант и соучредитель Палаты юридических консультантов KAZBAR, юридический консультант по праву МФЦА, магистр права по международному праву Университета Ланкастер, Великобритания.

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