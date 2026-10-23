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События

Токаев: Наша страна укрепляет позиции в качестве ведущего транспортно-логистического хаба Евразии

мероприятие в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 13:15 Фото: akorda.kz
На торжественном мероприятии по случаю Дня Республики 23 октября 2026 года Касым-Жомарт Токаев отметил, что с 2019 года рост нашей экономики составил около 30%. Объем ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в рамках проекта "Национальный фонд – детям" на счета 7 миллионов детей было перечислено 2,5 млрд долларов.

"В прошлом году было введено в строй более 20 млн квадратных метров жилья. Это невиданный ранее показатель. Средняя продолжительность жизни приблизилась к 76 годам. По данным Всемирного банка, Казахстан по этому показателю лидирует в нашем регионе. Первостепенное внимание мы уделяем укреплению потенциала национальной экономики. Мы вошли в число самых влиятельных стран мира, заняв 34-е место", – перечислил президент.

Объем валового внутреннего продукта Казахстана, по его словам, приближается к 350 млрд долларов.

"Таким образом, мы занимаем второе место в СНГ. Значительно выросла доля малого и среднего бизнеса в ВВП, достигнув 40%. Наши предприниматели наращивают производство отечественных товаров, сложилась новая деловая культура. Сегодня в этой сфере трудится почти половина трудоспособных граждан страны", – продолжил глава государства.

Кроме того, отметил президент, создаются условия для развития производства на базе передовых технологий.

"За последние 5 лет доля экспорта обрабатывающей промышленности превысила 45%. Таким образом, индустрия Казахстана поднимается на новый качественный уровень развития. За последние годы мы совершили настоящий рывок в развитии железнодорожного машиностроения. Начали производить почти все необходимое – от рельсов и шпал до вагонов и электровозов. Набирает обороты и выпуск автомобилей. Ежегодно с конвейера сходит свыше 150 тысяч легковых и грузовых машин. Мощный импульс получают все стратегические отрасли экономики", – сообщил Токаев.

Поступательному прогрессу страны, продолжил он, способствуют масштабные иностранные инвестиции.

"За последние семь лет объем привлеченных средств достиг 155 млрд долларов. Участие в международных мероприятиях высшего уровня и посещение различных стран, помимо укрепления политической репутации Казахстана, приносят также огромную практическую пользу. Показательно, что с начала года подписано 355 коммерческих соглашений на общую сумму 60 млрд долларов. Наша страна укрепляет позиции в качестве ведущего транспортно-логистического хаба Евразии. Возводятся и модернизируются аэропорты, вокзалы, мосты, морские гавани, обновляется приграничная инфраструктура. Это важная работа, и она будет иметь продолжение", – резюмировал президент.

Во время своего выступления он также назвал День Республики судьбоносной датой для Казахстана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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