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События

Свыше тысячи тонн продукции представили на сельскохозяйственной ярмарке в Петропавловске

ярмарка, Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:18 Фото: пресс-служба акимата СКО
В преддверии Дня Республики в Петропавловске состоялась областная сельскохозяйственная ярмарка "Дала Дәмі", сообщает Zakon.kz.

Свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия из всех районов СКО. Масштабное мероприятие стало площадкой для продвижения продукции местных производителей и предоставило жителям возможность приобрести качественные продукты питания по доступным ценам.

Это соответствует задачам, поставленным главой государства, по развитию агропромышленного комплекса и укреплению продовольственной безопасности страны. Ярмарку посетил первый заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов, проинспектировал представленный ассортимент и цены.

ярмарка, СКО, Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:18

Фото: пресс-служба акимата СКО

, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:18

"На ярмарке представлена продукция сельхозтоваропроизводителей из всех районов области. Это мясная и молочная продукция, овощи, мука, крупы и другие товары. Отдельно организована продажа кормов для сельскохозяйственных животных. Цены в среднем на 10-15% ниже рыночных, что позволяет жителям приобретать качественные местные продукты по более доступной стоимости", – сообщил руководитель Управления сельского хозяйства СКО Даурен Токужинов.

Всего на ярмарке представили свыше 1 000 тонн продукции, в том числе мясо, картофель, муку, морковь, а также молочную продукцию, рыбу, мед и корма для сельскохозяйственных животных. Так, килограмм конины предлагают по 3 300 тенге, говядины – примерно по 3 000 тенге, баранины – по 3 000 тенге, свинины – около 1 900 тенге. С раннего утра на торговых площадках было многолюдно. Жители начали собираться еще до официального открытия, чтобы выбрать свежие продукты и приобрести необходимые товары по выгодным ценам.

"Ярмарка отличная, столько представлено продукции. Я даже не представлял, что наша область все производит. К примеру, сыры разных видов. Цены приемлемые настолько, что можно было закупиться на полгода вперед", – поделился горожанин Владимир Писаренко.
люди, ярмарка, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:18

Фото: пресс-служба акимата СКО

В ярмарке участвуют около сотни сельхозпроизводителей. Для покупателей это возможность приобретать товары напрямую у производителей, а для сельских тружеников – представить результаты своего труда и расширить круг потребителей.

"Мы привезли мясо говядины. Зная, что цены сегодня на говядину растут, принципиально уменьшили цену. Цены до 2 800 тенге за килограмм", – рассказал директор ТОО "Вишневское" Павел Рафальский.

Свою продукцию представила и Северо-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция. В этом году предприятие впервые привезло на ярмарку органическое мясо.

"Все корма, которые мы производим для животных, выращиваются без применения химических средств защиты растений. Специалисты приезжают, отбирают зеленую массу, концентраты и проверяют их состав. Отсутствие химии подтверждается анализами. Для людей это новинка, они интересуются, но, думаю, нужно время, чтобы покупатели попробовали и оценили такую продукцию", – отметил председатель правления ТОО Виталий Заика.

Для удобства жителей ярмарка развернулась сразу на трех локациях Петропавловска. Продовольственные товары представили на улице М. Жумабаева, кормовую продукцию – на улице Абая, а сено и солому реализовывали на улице Космонавтов.

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Айсулу Омарова
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