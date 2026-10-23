"Стеснялась отсутствия зубов": отказ от поцелуя чуть не стоил жизни молодой казахстанке

Шокирующие слухи о девушке, которую якобы избили и выбросили из машины в Петропавловске, не подтвердились. Как выяснилось, 22-летняя пассажирка сама выпрыгнула из салона после неудачной попытки поцелуя, после чего попала под колеса авто, сообщает Zakon.kz.

Необычный инцидент произошел вечером 18 октября 2026 года на окраине города. В социальных сетях стремительно распространялась версия о том, что пострадавшую жестоко избили, выбросили на дорогу из движущегося транспорта, а затем на нее совершили наезд.

Оказалось, что девушка приехала из Семея в гости к знакомому.

"Молодые люди катались по городу, когда мужчина (к слову, он был за рулем) попытался ее поцеловать. Девушка оттолкнула его и, как сообщается, объяснила это тем, что стеснялась отсутствия передних зубов. После этого она открыла дверь и выпрыгнула из движущегося автомобиля. В этот момент ее и сбил ехавший по дороге Volkswagen", – говорится в публикации Telegram-канала Halyqstan.

В пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области рассказали подробности аварии, которая случилась около 23:35 на пересечении улиц Караванной и Украинской.

"Водитель, следуя на автомобиле Volkswagen по проезжей части, совершил наезд на пешехода. 22-летняя пострадавшая доставлена в больницу, после оказания медицинской помощи отпущена домой. По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства", – сообщили Zakon.kz 23 октября 2026 года в ДП СКО.

В ведомстве уточнили, что водитель иномарки на момент ДТП был трезв, а сам автомобиль водворен на спецстоянку.

Стражи порядка также обратились к участникам дорожного движения, напомнив пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, а водителям – строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными.

Еще один опасный инцидент произошел на территории Зеленого базара ("Көк базар") в Актау. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser совершила жесткое ДТП, протаранив чужой автомобиль и сбив двух человек.