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Фотограф из Алматы снял уникальные деревья в пустыне Казахстана

туранга, природа, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 19:56 Фото: Instagram/dots_foto
​Туранга – удивительное дерево. В этом уверен известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

Доценко рассказывает, что последние годы каждую осень отправляется на юго-восток Казахстана снимать их золотые наряды.

"​​Туранга растет там, где, казалось бы, нет никаких условий. В песчаных пустынях, без дождей и влаги, ее корни уходят вглубь на тридцать метров и все-таки находят воду! Но порой пересыхают и подземные жилы. Тогда гибнет даже это стойкое дерево – и стоит сухим еще долгие годы, а то и века".Дмитрий Доценко

Доценко отмечает, что во время работы вспомнил: точно такие же пейзажи видел по ту сторону гор, в Синьцзяне.

"Там, на самом краю великой пустыни Такла-Макан, растет 90 процентов всех туранг мира. Издавна народы Таримской долины считали турангу священной. Из нее строили лодки, вырезали утварь и делали оружие. Там я проникся к культуре уважения этого дерева. ​Но сейчас я нахожусь по нашу сторону Тянь-Шаня. И вижу то же самое здесь: пустыня, горы вдали и мудрые туранги в золотом осеннем уборе. Их кривые, причудливые стволы словно говорят о трудной судьбе. В чем-то похожей на человеческую. Может быть, поэтому мы видим в них настоящую красоту".Дмитрий Доценко

Сухие туранги среди песков, продолжает фотограф, придают пейзажу особый смысл: ничто не вечно под этим синим небом.

"Но сейчас, по осени, от их золотой листвы глаз не оторвать. Они напоминают, что жизнь продолжается даже в пустыне, и этот великий дар нужно беречь".Дмитрий Доценко

Ранее фотограф покорил сеть кадрами с предгорий Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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