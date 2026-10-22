Работники энергетической компании застряли в снегу в ВКО: спасены семь человек

В Курчумском районе в Куйганском сельском округе на участке Татарка семь работников энергетической компании, выполнявших работы на линиях электропередачи, застряли в снежном заносе на двух автомобилях, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на помощь прибыли спасатели на высокопроходимой технике. Они эвакуировали всех семерых до ближайшего населенного пункта.

В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.

Спасатели рекомендуют: учитывайте погодные условия, следите за штормовыми предупреждениями и соблюдайте рекомендации спасателей при подготовке к поездкам в зимний период.

Ранее сообщалось, что спасатели пришли на помощь молодому мотоциклисту в горах Алматы.