Работники энергетической компании застряли в снегу в ВКО: спасены семь человек
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Курчумском районе в Куйганском сельском округе на участке Татарка семь работников энергетической компании, выполнявших работы на линиях электропередачи, застряли в снежном заносе на двух автомобилях, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, на помощь прибыли спасатели на высокопроходимой технике. Они эвакуировали всех семерых до ближайшего населенного пункта.
В медицинской помощи эвакуированные не нуждались.
Спасатели рекомендуют: учитывайте погодные условия, следите за штормовыми предупреждениями и соблюдайте рекомендации спасателей при подготовке к поездкам в зимний период.
Ранее сообщалось, что спасатели пришли на помощь молодому мотоциклисту в горах Алматы.
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