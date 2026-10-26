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#Спецпроекты
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События

Антициклон определит погоду в Казахстане в ближайшие дни

Антициклон определит погоду в Казахстане в ближайшие дни, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 23:32 Фото: magnific.com
В ближайшие дни на большей части территории Казахстана ожидается преимущественно сухая погода. На погодные условия будет влиять обширный антициклон, который обеспечит отсутствие существенных осадков в большинстве регионов страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Несмотря на относительно теплую погоду в дневные часы, ночами практически по всему Казахстану ожидаются отрицательные температуры. Таким образом, суточные колебания температуры останутся заметными: после прохладных ночей воздух будет прогреваться до положительных значений днем.

На севере и востоке республики дневная температура составит +5…+10 °C. В западных регионах будет значительно теплее – столбики термометров поднимутся до +15…+20 °C. На юге Казахстана ожидается +12…+17 °C.

В целом в ближайшие дни в стране сохранится преимущественно сухая погода с прохладными ночами и сравнительно теплыми дневными температурами.

Ранее было опубликовано штормовое предупреждение на 27 октября 2026 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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