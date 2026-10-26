Антициклон определит погоду в Казахстане в ближайшие дни

В ближайшие дни на большей части территории Казахстана ожидается преимущественно сухая погода. На погодные условия будет влиять обширный антициклон, который обеспечит отсутствие существенных осадков в большинстве регионов страны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Несмотря на относительно теплую погоду в дневные часы, ночами практически по всему Казахстану ожидаются отрицательные температуры. Таким образом, суточные колебания температуры останутся заметными: после прохладных ночей воздух будет прогреваться до положительных значений днем.

На севере и востоке республики дневная температура составит +5…+10 °C. В западных регионах будет значительно теплее – столбики термометров поднимутся до +15…+20 °C. На юге Казахстана ожидается +12…+17 °C.

В целом в ближайшие дни в стране сохранится преимущественно сухая погода с прохладными ночами и сравнительно теплыми дневными температурами.

Ранее было опубликовано штормовое предупреждение на 27 октября 2026 года.