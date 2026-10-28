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События

Один из самых красивых представителей дикой природы Казахстана попал в объектив камеры

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 08:54 Фото: Zakon.kz
В Алматинском государственном природном заповеднике в объектив камеры попал один из самых величественных обитателей горных лесов – марал (Cervus elaphus), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 октября 2026 года, стало известно из Instagram заповедника.

"Марал – крупное млекопитающее, масса которого может достигать 300 кг. На территории заповедника он встречается на высоте 1200-3500 метров над уровнем моря, обитая в смешанных и хвойных лесах, а также в субальпийском и альпийском поясах".Алматинский государственный природный заповедник

Как отметили специалисты, главная особенность самцов – большие ветвистые рога. Ежегодно в марте-апреле маралы сбрасывают старые рога, после чего у них вырастают новые. У самок рога отсутствуют.

"Обитатель величественных гор и густых лесов марал по праву считается одним из самых красивых представителей дикой природы Казахстана".Алматинский государственный природный заповедник

Предлагаем полюбоваться этим удивительным обитателем горных лесов!

Ранее мы писали об одном из самых шустрых обитателей дикой природы, который попал на камеру в Кольсае. Речь – о горностае.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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