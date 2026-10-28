Один из самых красивых представителей дикой природы Казахстана попал в объектив камеры

В Алматинском государственном природном заповеднике в объектив камеры попал один из самых величественных обитателей горных лесов – марал (Cervus elaphus), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 октября 2026 года, стало известно из Instagram заповедника.

"Марал – крупное млекопитающее, масса которого может достигать 300 кг. На территории заповедника он встречается на высоте 1200-3500 метров над уровнем моря, обитая в смешанных и хвойных лесах, а также в субальпийском и альпийском поясах". Алматинский государственный природный заповедник

Как отметили специалисты, главная особенность самцов – большие ветвистые рога. Ежегодно в марте-апреле маралы сбрасывают старые рога, после чего у них вырастают новые. У самок рога отсутствуют.

"Обитатель величественных гор и густых лесов марал по праву считается одним из самых красивых представителей дикой природы Казахстана". Алматинский государственный природный заповедник

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