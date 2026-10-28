Черный гриф Емель улетел из Казахстана в Кыргызстан: куда он может отправиться дальше
Фото: Instagram/altynemel_np и qazaqormany
Специалисты Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" рассказали о большом путешествии черного грифа Емеля, который улетел из Казахстана в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 28 октября 2026 года, стало известно из Instagram нацпарка.
"Путешествие, начавшееся в Казахстане, вышло за пределы страны и продолжается по новому маршруту! Молодой черный гриф Емель, за которым ведется спутниковое наблюдение в рамках проекта "Дневник Емеля", достиг территории Кыргызстана. Данные спутникового мониторинга позволяют отслеживать его перемещения. С каждым новым перелетом молодой гриф осваивает все большие пространства и исследует незнакомые территории", – рассказали специалисты.
Куда же Емель отправится дальше?
По предположениям ученых, птица может продолжить путь на юг через Центральную Азию и, возможно, добраться даже до Индии.
Как отмечается, спутниковый мониторинг помогает специалистам определять маршрут передвижения птицы и изучать особенности ее миграции.
Ранее мы писали об одном из самых красивых представителей дикой природы Казахстана, который попал в объектив камеры в Алматинском государственном природном заповеднике. Речь – о марале.
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