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События

Черный гриф Емель улетел из Казахстана в Кыргызстан: куда он может отправиться дальше

черный гриф Емель, Казахстан, Кыргызстан, Индия, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 10:01 Фото: Instagram/altynemel_np и qazaqormany
Специалисты Государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" рассказали о большом путешествии черного грифа Емеля, который улетел из Казахстана в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 октября 2026 года, стало известно из Instagram нацпарка.

"Путешествие, начавшееся в Казахстане, вышло за пределы страны и продолжается по новому маршруту! Молодой черный гриф Емель, за которым ведется спутниковое наблюдение в рамках проекта "Дневник Емеля", достиг территории Кыргызстана. Данные спутникового мониторинга позволяют отслеживать его перемещения. С каждым новым перелетом молодой гриф осваивает все большие пространства и исследует незнакомые территории", – рассказали специалисты.

Куда же Емель отправится дальше?

По предположениям ученых, птица может продолжить путь на юг через Центральную Азию и, возможно, добраться даже до Индии.

карта, маршрут, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 10:01

Фото: Instagram/altynemel_np и qazaqormany

Как отмечается, спутниковый мониторинг помогает специалистам определять маршрут передвижения птицы и изучать особенности ее миграции.

Ранее мы писали об одном из самых красивых представителей дикой природы Казахстана, который попал в объектив камеры в Алматинском государственном природном заповеднике. Речь – о марале.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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