Один из самых шустрых обитателей дикой природы попал на камеру в Кольсае

Фото: Instagram/qazaqormany, госинспектор Карабулакского лесничества Б. М. Койшыбаев

В Алматинской области в ущелье Каинды на территории Карабулакского лесничества национального парка "Көлсай көлдері" удалось запечатлеть одного из самых шустрых обитателей дикой природы, сообщает Zakon.kz.

Речь – о горностае. "Маленький, но невероятно ловкий! В Кольсае на камеру попал горностай! Вы только посмотрите на этого очаровательного малыша!" – заявили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК во вторник. Горностай (Mustela erminea) – небольшой хищник семейства куньих. Несмотря на миниатюрные размеры, он очень быстрый, ловкий и осторожный. Питается преимущественно мелкими грызунами, помогая поддерживать природный баланс. "А самое интересное – горностай меняет свой "наряд" в зависимости от сезона! Летом его шерсть буровато-рыжая, а зимой становится белоснежной. Такая маскировка помогает ему оставаться незаметным на снегу, скрываться от врагов и подкрадываться к добыче", – объяснили в комитете. Даже самые маленькие обитатели природы, как подчеркнули специалисты, играют важную роль в большой экосистеме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті (@qazaqormany) Автор видео: государственный инспектор Карабулакского лесничества Б. М. Койшыбаев.

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