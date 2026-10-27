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События

Один из самых шустрых обитателей дикой природы попал на камеру в Кольсае

Кольсай, горностай, видео, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 09:06 Фото: Instagram/qazaqormany, госинспектор Карабулакского лесничества Б. М. Койшыбаев
В Алматинской области в ущелье Каинды на территории Карабулакского лесничества национального парка "Көлсай көлдері" удалось запечатлеть одного из самых шустрых обитателей дикой природы, сообщает Zakon.kz.

Речь – о горностае.

"Маленький, но невероятно ловкий! В Кольсае на камеру попал горностай! Вы только посмотрите на этого очаровательного малыша!" – заявили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК во вторник.

Горностай (Mustela erminea) – небольшой хищник семейства куньих. Несмотря на миниатюрные размеры, он очень быстрый, ловкий и осторожный. Питается преимущественно мелкими грызунами, помогая поддерживать природный баланс.

"А самое интересное – горностай меняет свой "наряд" в зависимости от сезона! Летом его шерсть буровато-рыжая, а зимой становится белоснежной. Такая маскировка помогает ему оставаться незаметным на снегу, скрываться от врагов и подкрадываться к добыче", – объяснили в комитете.

Даже самые маленькие обитатели природы, как подчеркнули специалисты, играют важную роль в большой экосистеме.

Автор видео: государственный инспектор Карабулакского лесничества Б. М. Койшыбаев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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