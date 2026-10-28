Экстренные службы стянули к крупному вузу в Алматы: что произошло

28 октября 2026 года в Алматы эвакуировали студентов и сотрудников КазНУ им. аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

В редакцию прислали информацию, что "в одном из здании университета по ул. Масанчи, 39 эвакуируют студентов, предположительно, кто-то сообщил о бомбе в здании".

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы рассказали, что произошло.

"В одном из учебных заведений Алматы была обнаружена оставленная без присмотра сумка. В рамках первичных мер реагирования на место незамедлительно прибыли экстренные службы города. В целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация учащихся и преподавательского состава. В ходе осмотра установлено, что сумка принадлежит одному из студентов и содержит учебные принадлежности. Как выяснилось, обнаруженный предмет опасности не представлял", – рассказали в ДП.

Полиция Алматы поблагодарила людей за бдительность и ответственное отношение к вопросам безопасности.

"Вместе с тем напоминаем, что при обнаружении подозрительных или оставленных без присмотра предметов необходимо незамедлительно сообщать об этом по номеру 102 и не предпринимать самостоятельных действий с такими предметами", – обратились в ДП.

Утром 20 октября сразу к трем высшим учебным заведениям стягивали экстренные службы из-за якобы минирования.