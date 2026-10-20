Спецслужбы экстренно стянули к трем вузам в Алматы: что произошло

Неспокойным выдалось утро 20 октября 2026 года у студентов и преподавателей сразу трех высших учебных заведений в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Вузы KazGASA по ул. Рыскулбекова, UIB по пр. Абая и ALT University по ул. Шевченко якобы заминировали.

"Поступило сообщение о возможном минировании трех высших учебных заведений, расположенных в разных районах города. В рамках первичных мер реагирования на указанные объекты были направлены экстренные службы. Проведены комплексные обследования зданий и прилегающих территорий с соблюдением необходимых мер безопасности. По результатам проверок информация о минировании не подтвердилась. Опасных предметов не обнаружено", – прокомментировали информацию в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

В сентябре 2026-го из-за анонимного звонка спецслужбы экстренно стянули к зданию полиции в Алматы. 56-летний мужчина сообщил о якобы заложенном там взрывном устройстве.