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События

Обрушение части Дворца студентов в Алматы: что произошло, как выглядит здание

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27 Фото: Zakon.kz
В ночь на 24 сентября 2026 года в Алматы произошло обрушение крыши Дворца студентов имени У. А. Жолдасбекова. В пресс-службе КазНУ имени аль-Фараби уточнили причину произошедшего, сообщает Zakon.kz.
обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27

Фото: Zakon.kz

Согласно распространенной информации:

"23 сентября 2026 года в ночное время были проведены плановые работы по демонтажу кровли здания Дворца студентов имени У. А. Жолдасбекова. Для обеспечения безопасности и недопущения помех учебному процессу все работы проводились в ночное время. Меры безопасности подрядчиками были полностью соблюдены. Пострадавших нет".
обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27

Фото: Zakon.kz

Ранее в университете заявили, что Дворец студентов был введен в эксплуатацию с целым рядом грубейших нарушений, предусмотренных требованиями СНиП.

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27

Фото: Zakon.kz

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В 2023 году аккредитованная организация провела экспертное обследование технического состояния здания, по результатам которого выявили значительные дефекты и повреждения несущих конструкций.

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27

Фото: Zakon.kz

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27

Фото: Zakon.kz

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27

Фото: Zakon.kz

Согласно информации на сайте университета, Дворец студентов имени У. А. Жолдасбекова входит в университетский комплекс КазНУ имени аль-Фараби и занимает второе место после Дворца Республики среди объектов культурно-зрелищного направления.

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27

Фото: Zakon.kz

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27

Фото: Zakon.kz

обрушение Дворца студентов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 13:27

Фото: Zakon.kz

В Алматы в ночь на 24 сентября 2026 года произошло обрушение крыши Дворца студентов имени У. А. Жолдасбекова. Кадры с демонстрацией произошедшего появились в соцсетях. Обеспокоенные жители сообщили о громком грохоте и столбе пыли в районе КазНУ.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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