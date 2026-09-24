Обрушение части Дворца студентов в Алматы: что произошло, как выглядит здание

В ночь на 24 сентября 2026 года в Алматы произошло обрушение крыши Дворца студентов имени У. А. Жолдасбекова. В пресс-службе КазНУ имени аль-Фараби уточнили причину произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации:

"23 сентября 2026 года в ночное время были проведены плановые работы по демонтажу кровли здания Дворца студентов имени У. А. Жолдасбекова. Для обеспечения безопасности и недопущения помех учебному процессу все работы проводились в ночное время. Меры безопасности подрядчиками были полностью соблюдены. Пострадавших нет".

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Ранее в университете заявили, что Дворец студентов был введен в эксплуатацию с целым рядом грубейших нарушений, предусмотренных требованиями СНиП.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В 2023 году аккредитованная организация провела экспертное обследование технического состояния здания, по результатам которого выявили значительные дефекты и повреждения несущих конструкций.

Согласно информации на сайте университета, Дворец студентов имени У. А. Жолдасбекова входит в университетский комплекс КазНУ имени аль-Фараби и занимает второе место после Дворца Республики среди объектов культурно-зрелищного направления.

В Алматы в ночь на 24 сентября 2026 года произошло обрушение крыши Дворца студентов имени У. А. Жолдасбекова. Кадры с демонстрацией произошедшего появились в соцсетях. Обеспокоенные жители сообщили о громком грохоте и столбе пыли в районе КазНУ.