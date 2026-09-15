Спецслужбы экстренно стянули к зданию полиции в Алматы: что произошло

Один телефонный звонок поднял спецслужбы Алматы на ноги, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании одного из районных управлений полиции города. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Здание и прилегающую территорию тщательно обследовали.

Взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и других представляющих оперативный интерес предметов не обнаружили.

"В ходе досудебного расследования сотрудники нашего подразделения установили автора сообщения. Им оказался 56-летний мужчина. Он признал, что фактически никакого взрывного устройства не закладывал, а сообщение о минировании сделал умышленно. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело", – информировал начальник Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.

В полиции напомнили, что сообщения о минировании всегда рассматриваются как реальная угроза.

Помощь опергруппы потребовалась также в Турксибском районе Алматы. Там мужчина пошел рыбачить на местное озеро и выловил сумку с боеприпасами.