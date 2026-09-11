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Политика

Защита от чуждых ценностей и мифологизации истории – вице-президент о формировании общественной этики

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 19:49 Фото: akorda.kz
Приоритетные задачи в сфере внутренней политики были рассмотрены на заседании идеологического совета под председательством вице-президента Ерлана Карина. Об этом 11 сентября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие руководители структурных подразделений Администрации президента и профильных центральных государственных органов.

Первый блок задач был посвящен вопросам системного продвижения конституционных ценностей. Ерлан Карин отметил, что заложенные в Конституции ценностные ориентиры выступают концептуальным ядром стратегического курса реформ президента по всесторонней модернизации страны. Поэтому, по словам Ерлана Карина, государственная политика должна быть сосредоточена на укоренении прогрессивных конституционных принципов – это в первую очередь обеспечение верховенства Закона и Порядка, укрепление общенационального единства, межэтнического и межконфессионального согласия, развитие культуры, образования, науки и инноваций, забота об окружающей среде, укоренение в обществе культа труда, социального оптимизма, идеи ответственного и созидательного патриотизма.

Ерлан Карин подчеркнул, что главными документами, определяющими содержание работы государственного аппарата в этом направлении, являются указ президента "Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан" и план мероприятий по продвижению Конституции Республики Казахстан, принятый по поручению главы государства.

Второй блок задач касался вопросов формирования новой общественной этики. В своем выступлении Ерлан Карин отметил, что это важный приоритет идеологической работы, охватывающей все сферы жизни вплоть до культуры поведения в общественных местах. В качестве отдельной задачи было обозначено комплексное противодействие попыткам навязывания чуждых ценностей и норм поведения, архаизации общественной жизни, мифологизации истории.

В этом контексте Ерлан Карин подчеркнул важность последовательной реализации принципа "Закон и Порядок", проекта "Таза Қазақстан", программы воспитания "Адал азамат". Вместе с тем была отмечена необходимость выработки новых подходов для масштабирования президентской инициативы "Таза Қазақстан", в том числе посредством создания единой цифровой платформы, составления рейтингов регионов, введения национального стандарта чистоты, формирования онлайн-карты озеленения Казахстана.

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 19:49

Фото: akorda.kz

Третий блок задач был посвящен качественной реализации всех стратегических документов в сфере внутренней политики, в частности концепции "Қазақстан балалары", концепции развития государственной политики в религиозной сфере, концепции государственной молодежной политики, концепции военно-патриотического воспитания молодежи.

При этом вице-президент обратил внимание на важность своевременной разработки других программных документов, инициированных главой государства, в том числе Концепции "Читающая нация" и новой Концепции развития межэтнических отношений и общественного согласия.

В целом, Ерлан Карин отметил важность качественного информационно-идеологического сопровождения стратегического курса реформ главы государства, масштабной работы по построению Справедливого Казахстана. По его словам, все общенациональные проекты и инициативы должны быть интегрированы в общую картину тотальной модернизации страны.

В завершение вице-президент еще раз напомнил о необходимости контроля, системного подхода и общей координации внутриполитической работы госорганов.

"Необходимо продолжить систематизацию в сфере внутренней политики – закрепить единые требования, четкие регламенты и процедуры. Нельзя сбавлять темпы или останавливаться на достигнутом, надо постоянно идти вперед. Наша общая задача – эффективно реагировать на запросы граждан, продвигать созидательную повестку и новые конституционные ценности, обеспечивать качественную и эффективную реализацию президентских инициатив", – заключил Ерлан Карин.

По итогам заседания ответственным государственным органам были даны соответствующие поручения по практической реализации основных направлений работы в сфере внутренней политики.

Ранее вице-президент Казахстана Ерлан Карин провел встречу с отечественными скульпторами и обозначил ряд важных направлений в работе с памятниками.

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Канат Болысбек
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