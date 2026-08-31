Касым-Жомарт Токаев определил задачи для вице-президента Ерлана Карина
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вице-президента Ерлана Карина. Глава государства отметил, что должность вице-президента закреплена Конституцией и имеет особое значение в системе государственного управления, сообщает Zakon.kz.
По данным публикации пресс-службы Акорды, президент поставил перед Ерланом Кариным ряд конкретных задач.
В частности, вице-президенту поручено обеспечить представление позиции главы государства во взаимодействии с Курултаем, правительством и другими государственными органами по ключевым вопросам государственной политики.
Утром 31 августа 2026 года Карин указом Токаева был назначен вице-президентом Казахстана. Изначально его кандидатуру предложил глава государства на заседании. После депутаты Курултая ее согласовали.
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