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Казахстан накроют туман и заморозки: в каких регионах объявили предупреждение

Казахстан накроют туман и заморозки: в каких регионах объявили предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 19:54 Фото: magnific.com
В 16 областях Казахстана на 29 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем на севере области порывы 15 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается туман.

В горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области заморозки 1 градус. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-восточный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки 1-6 градусов. На западе, юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, днем на юге, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки 1-6 градусов. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидаются заморозки 3 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере, западе, в центре, в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее был опубликован прогноз погоды в Казахстане на 29 октября 2026 года.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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