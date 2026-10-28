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Общество

Дожди, снегопады и -6°С обрушатся на Казахстан – прогноз погоды на 29 октября 2026 года

деревья, дома, снег, Казахстан, погода, прогноз, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 16:43 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий четверг, 29 октября 2026 года. Из него следует, что на Казахстан обрушатся дожди, снегопады и заморозки до -6°С, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, заморозки -1-6°С ожидаются в пяти регионах республики:

  • в Жамбылской области,
  • в Алматинской области,
  • на западе Туркестанской области,
  • на севере, в центре Кызылординской области,
  • на севере, в центре области Жетысу.
"Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. На севере, востоке, юге страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дожди, снег). По республике ожидаются туманы, усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на юге, в центре области Жетысу, на западе, юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, севере, в центре, в предгорных Туркестанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, на западе Карагандинской, в центре Мангистауской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 16:43
Заморозки до -4°С в Астане и Алматы, в Шымкенте – тепло до +21°С: контрастный прогноз на конец октября

Ранее в РГП "Казгидромет" порадовали казахстанцев – их в ближайшие три дня ждет теплая погода. При этом синоптики предупредили, что некоторые регионы страны накроют снегопады. Подробнее о прогнозе по РК на 29-31 октября 2026 года – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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