Дожди, снегопады и -6°С обрушатся на Казахстан – прогноз погоды на 29 октября 2026 года

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий четверг, 29 октября 2026 года. Из него следует, что на Казахстан обрушатся дожди, снегопады и заморозки до -6°С, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, заморозки -1-6°С ожидаются в пяти регионах республики: в Жамбылской области,

в Алматинской области,

на западе Туркестанской области,

на севере, в центре Кызылординской области,

на севере, в центре области Жетысу. "Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. На севере, востоке, юге страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дожди, снег). По республике ожидаются туманы, усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Кроме того, в ряде регионов ожидается пожарная опасность: высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на юге, в центре области Жетысу, на западе, юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, севере, в центре, в предгорных Туркестанской областей;

– в Мангистауской, на северо-западе, западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере Кызылординской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на юге, в центре области Жетысу, на западе, юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, севере, в центре, в предгорных Туркестанской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Атырауской, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, на западе Карагандинской, в центре Мангистауской областей, на западе, в центре области Улытау, на востоке области Жетысу. Материал по теме Заморозки до -4°С в Астане и Алматы, в Шымкенте – тепло до +21°С: контрастный прогноз на конец октября Ранее в РГП "Казгидромет" порадовали казахстанцев – их в ближайшие три дня ждет теплая погода. При этом синоптики предупредили, что некоторые регионы страны накроют снегопады. Подробнее о прогнозе по РК на 29-31 октября 2026 года – здесь.

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