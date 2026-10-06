Туман, метель, заморозки и дожди: в каких регионах РК объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 7 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке, в центре Павлодарской области области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20 м/с. Ночью в горных районах области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный в центре области порывы 15-18 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау временами ожидаются дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 2 градуса. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром в горных, предгорных районах области туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области порывы 15 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, юге, в центре области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. В Семее ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области 15-20, временами порывы 25 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный в горных районах области порывы 15-20 м/с. Ночью в горных районах области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. Ночью ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Кызылординской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что 7 октября Казахстан накроет новая волна непогоды.