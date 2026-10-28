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Мир

Трехдневный траур объявили в Испании: число жертв катастрофы выросло до 68 человек

Трехдневный траур объявили в Испании: число жертв катастрофы выросло до 68 человек, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 20:38 Фото: magnific.com
В Испании объявили трехдневный траур после столкновения двух скоростных поездов в провинции Толедо, в результате которого погибли не менее 68 человек. Траурными днями стали 29, 30 и 31 октября, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала RTVE, к трагедии, потрясшей страну, приковано внимание властей и экстренных служб, продолжающих ликвидировать последствия катастрофы.

В аварии столкнулись поезда компаний Iryo и Renfe, в которых находились более 500 пассажиров. Десятки человек получили ранения, а число погибших может увеличиться. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено в обоих направлениях.

Премьер-министр Испании Педро Санчес посетил место трагедии и заявил, что в случае выявления халатности виновные понесут суровое наказание. К спасательной операции привлекли около 200 военнослужащих подразделения по чрезвычайным ситуациям. Они ищут людей, которые могли оказаться заблокированы в искореженных вагонах.

Для родственников погибших и пропавших без вести открыли специальные пункты в Мадриде, Толедо, Кордове и Севилье. Там проводят процедуры опознания и собирают образцы ДНК. На фоне национального траура власти также призвали не распространять ложную информацию об аварии: в социальных сетях появились поддельные видео и изображения, созданные искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что в испанской провинции Толедо столкнулись два пассажирских поезда. По предварительным данным властей Кастилии – Ла-Манчи, изначально заявлялось, что погибли не менее 64 человек, еще более 100 получили травмы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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