Илья Ильин показал, с кем проводит отпуск на райском острове
В Instagram Ильин опубликовал серию снимков, на которых семья дурачится, обнимается и весело проводит время. Спортсмен признался, что особенно ценит такие моменты, когда можно никуда не спешить и наслаждаться общением с близкими.
"Пять минут, десятки эмоций, ни одного одинакового выражения лица. И море смеха! Обожаю эти моменты, когда мы никуда не спешим, дурачимся, обнимаемся и просто наслаждаемся друг другом. И знаете, что особенно здорово? Аили уже вовсю поддерживает наше семейное баловство! Листайте! Какое фото лучше всего передает характер нашей семейки? И кто, по-вашему, здесь главный артист?" – написал спортсмен.
Подписчики оставили множество восхищенных комментариев:
– Все фото хороши, а вы на них такие счастливые. Ну и, конечно, самый главный артист на всех главных ролях это сладкая малышка! Хорошего отдыха!!!
– Вот оно счастье!
– Главная, конечно, доченька! Живите, любите на радость Семьи!
– Просто супер. Илюша 2 нужен казахскому народу. Мы хотим чемпиона.
– Это и есть семейное и человеческое счастье где главенствует уважение, любовь и много-много солнца! Очень радует, что на нашей планете Земля есть люди, которые радуются каждому дню и верят в любовь.
– Илья молодец. Не только как спортсмен, и как мужчина, муж, сын и отец! Очень порядочный человек! Посмотрела подкаст Замандас. Очень хочу и желаю, чтоб он вернул медали ОИ!
Тяжелоатлет женат в третий раз на бизнесвумен Татьяне Гордиенко. Они поженились в январе 2023 года и сейчас воспитывают двухлетнюю дочь.
Ранее Ильин радовал фанатов снимками дочери Аили, когда ей был еще год.