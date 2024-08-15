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Жена Ильи Ильина раскрыла "страшную тайну" об их знакомстве

Жена Ильи Ильина раскрыла &quot;страшную тайну&quot; об их знакомстве, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 17:55 Фото: Instagram/ilyailyinforever
Супруга известного казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина Татьяна чистосердечно призналась, как завоевала сердце мужа, сообщает Zakon.kz.

"Страшную тайну" о знакомстве с именитым спортсменом она раскрыла в Instagram 14 августа 2024 года.

"Все думают, что наша любовь – случайна, но это неправда... Расскажу вам страшную тайну: если хотите завоевать сердце мужчины, смотрите его локации, где он живет и куда ходит. Вот этот молодой человек жил в соседнем доме. Я думаю: "Аха, раз он ходит в Керуен, нужно повесить билборд с девушкой либо с собой, либо очень похожей на меня. Раз он ходит в клуб, нужно в зале, где он тренируется, нарисовать девушку со мной либо очень похожей на меня. Подсунуть ему журнал со мной либо очень похожей на меня... Нужно повесить рекламу со мной либо с девушкой, очень похожей на меня". Сработало!" – рассказала Татьяна Ильина.

Также она обратилась к девушкам, с которыми поделилась советом.

"В общем, девчонки, правильно расставляйте сети", – заключила Татьяна Ильина.

Комментаторы порадовались за супругов и пожелали им счастья:

  • "Милашки".
  • "Хитрушка".
  • "Будьте счастливы".
  • "Какая же она красивая, нежная такая... Илюша, береги ее... Сама нежность".

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