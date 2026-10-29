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События

От национальных традиций до современного дизайна: в Алматы пройдет ярмарка ремесленников

ярмарка, анонс, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 09:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
31 октября – 1 ноября в Алматы пройдет ярмарка ремесленников с участием представителей Всемирного совета ремесел (World Crafts Council, WCC). Мероприятие объединит более 50 мастеров и представит традиционное прикладное искусство как одно из направлений современной креативной индустрии.

На площадке "Бакшасарай" КЦДС "Атакент" будут представлены изделия из войлока, кожи, дерева, металла и керамики, авторские украшения, национальные музыкальные инструменты и предметы традиционного быта. В программе – выставка-продажа, мастер-классы, демонстрации ремесленных техник и культурные выступления.

Ярмарка объединит традиционные ремесла и современные творческие подходы. Переосмысление национальных мотивов в дизайне и авторских изделиях открывает новые возможности для развития прикладного искусства, создания оригинальных творческих проектов и сохранения культурного наследия в современных форматах.

Участие представителей Всемирного совета ремесел позволит познакомить международное профессиональное сообщество с ремесленными традициями Казахстана и расширить обмен опытом. Для местных мастеров мероприятие станет площадкой для презентации работ, профессионального общения и знакомства с новыми подходами к развитию ремесленного искусства. пресс-служба акимата Алматы

Посетители смогут приобрести изделия ручной работы, увидеть процесс их создания, узнать больше о традиционных техниках и принять участие в мастер-классах.

Ярмарка пройдет 31 октября – 1 ноября 2026 года в Алматы, на площадке "Бакшасарай" КЦДС "Атакент" по адресу: ул. Тимирязева, 42, корпус 1. Вход свободный.

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Айсулу Омарова
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