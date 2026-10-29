В Таразе открыли "Пространство будущего прокурора"

В преддверии 35-летия со дня образования органов прокуратуры в Международном Таразском университете имени Шерхана Муртазы открыта информационно-познавательная экспозиция "Пространство будущего прокурора", сообщает Zakon.kz.

Основная цель новой площадки – повышение интереса молодежи к правоохранительной деятельности, формирование правовой культуры и профессиональная ориентация будущих специалистов.

В торжественном мероприятии приняли участие исполняющий обязанности прокурора Жамбылской области Азамат Куренкей, ректор университета Махметгали Сарыбеков, ветераны и сотрудники органов прокуратуры, преподаватели и студенты.

В ходе мероприятия исполняющий обязанности прокурора области подчеркнул важность обеспечения верховенства закона, защиты прав граждан и утверждения принципов справедливости в обществе.

Азамат Куренкей отметил, что профессия прокурора является почетной и ответственной, призвав студентов быть верными закону и постоянно совершенствовать свои профессиональные знания.

В ходе встречи ветераны и молодые сотрудники органов прокуратуры поделились профессиональным опытом, рассказали студентам об особенностях службы в правоохранительных органах.

Кроме того, был продемонстрирован специально подготовленный видеоролик о порядке поступления на службу в органы прокуратуры. Студенты также получили ответы на интересующие их вопросы.

В рамках мероприятия между прокуратурой области и университетом подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.

Прокуратура области продолжит работу по повышению правовой грамотности молодежи, формированию уважительного отношения к закону и профессиональной ориентации будущих специалистов правоохранительной сферы.