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Общество

Аким Атырауской области поручил завершить реконструкцию стадиона "Судоремонтник" до конца месяца

аким Атырауской области Болат Акчулаков, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:28 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Аким Атырауской области Болат Акчулаков посетил стадион "Судоремонтник", где ознакомился с текущим состоянием объекта и ходом реконструкции, сообщает Zakon.kz.

Сегодня "Судоремонтник" является тренировочной базой футбольного клуба "Атырау". В связи с реконструкцией стадиона "Мунайшы" объекту предстоит выполнять еще одну важную функцию – принимать домашние матчи ФК "Атырау".

стадион, ФК "Атырау", фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:28

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На сегодняшний день основные строительные работы на стадионе выполнены примерно на 90%. Генеральным подрядчиком выступает ТОО "YAAY".

На объекте работают 20 специалистов и задействовано 6 единиц техники. В рамках реконструкции полностью отремонтирована кровля здания, установлены осветительные мачты, смонтирована трибуна на 3 000 зрительских мест и оборудован отдельный сектор для VIP-гостей. В настоящее время завершаются укладка тартанового покрытия, отделка входной группы и ряд небольших строительных работ. Определенное отставание от графика произошло из-за задержки поставки трибун и металлоконструкций заводом-изготовителем из соседней России – поставка заняла примерно в два раза больше времени, чем предусматривалось договором.Руководитель проекта Азамат Кенжегалиев

Теперь подрядчику предстоит наверстать отставание. Аким области поручил завершить все оставшиеся работы на стадионе до конца сентября.

стадион, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:28

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

От качества и сроков выполнения работ зависит дальнейшая судьба объекта – после завершения реконструкции "Судоремонтник" должен пройти сертификацию Казахстанской федерации футбола. Поэтому глава региона поручил подрядчику обеспечить полную готовность стадиона в установленные сроки. Это особенно важно в связи с тем, что уже 14 октября на "Судоремонтнике" запланирован домашний матч против ФК "Елимай". Кроме того, стадион будет использоваться командой и в следующем сезоне – до завершения реконструкции "Мунайшы".

футболисты, стадион, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:28

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Параллельно проводится ремонт жилого корпуса и внутренних помещений базы, где проживают и тренируются футболисты. На первом этапе – до конца сентября – выполняются работы по облицовке коридоров и санитарных зон плиткой, установке дверей, косметической отделке стен, а также перепланировке помещений под раздевалки с душевыми и санузлами.

футболисты, дети, стадион, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 11:28

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Капитальная модернизация инженерных сетей – отопления, электроснабжения, вентиляции, окон и сантехники – будет проведена после завершения игрового сезона.

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Айсулу Омарова
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