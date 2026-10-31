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События

Пять языков, более 100 книг и мечта о миссии ООН: курсант-полиглот найден в Нацгвардии РК

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 12:43 Фото: akorda.kz
В Петропавловске в Академии Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) РК учится курсант-полиглот. Он знает пять языков, прочитал более сотни книг и мечтает вступить в ряды миротворческих сил Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24.kz, речь – о Максутали Оспанове, который свободно владеет пятью языками: казахским, русским, английским, немецким и французским.

"Чтобы изучить новый язык, нужно сначала понять, какие у человека цели, и чего он хочет. То есть если человек хочет изучить язык для туризма, он должен выбрать подходящую страну, изучить сам язык, как люди относятся к иностранцам там. И в целом, если будем говорить о лайфхаках, то я советую изучать языки с помощью видеоматериалов и общаться вживую с носителями языков, который они хотят изучить".Курсант Академии Нацгвардии РК Максутали Оспанов

Максутали увлекся иностранными языками еще в детстве: сначала были курсы, позже занимался самостоятельно.

Оспанов признался, что ему непросто дались французский и немецкий языки, но упорство помогло добиться результата.

"Для нас это был приятный сюрприз. Потому что работать с Максутали – одно удовольствие. Он у нас полиглот. На занятиях быстро справляется с учебным материалом. Я обычно даю ему материал повышенной сложности. Он у меня работает над текстами, над составлением визуальных опор, участвует в различных олимпиадах, конкурсах. Таким образом представляет нашу Академию на республиканском, международном, региональном уровнях".Старший преподаватель кафедры языковой подготовки Академии Нацгвардии РК Елена Анцибор

Как сообщается, курсант уже определился, в каком направлении хотел бы развиваться дальше.

"В будущем хочу изучить китайский, арабский языки. Так как они являются самыми быстро распространяющимися в мире. И в целом они помогут мне в будущей жизни. Я хочу вступить в ряды миротворческих сил Организации Объединенных Наций", – рассказал Максутали Оспанов.

Также отмечается, что Максутали любит читать и при любой возможности отправляется в библиотеку. Он успел прочесть уже больше 100 книг, и, похоже, на достигнутом останавливаться не собирается.

16 октября 2026 года мы писали об Аружан Жунусовой, которая стала первой женщиной-кинологом в Национальной гвардии МВД Казахстана. Отмечалось, что рядовой воинской части №6654 осваивает новую специальность и готовит русского охотничьего спаниеля к поиску наркотических веществ.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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