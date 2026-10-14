Необычная столовая появилась у военнослужащих Казахстана

В Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана появилась мобильная столовая на колесах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 октября 2026 года рассказали в пресс-службе ведомства:

"В воинской части 6505 Регионального командования "Орталық" Национальной гвардии МВД РК оборудовали мобильную столовую на базе микроавтобуса Iveco. Теперь автомобиль можно использовать для организации питания военнослужащих в полевых и служебных условиях, где нет возможности воспользоваться стационарной столовой. Необходимость такого решения обусловлена особенностями резко континентального климата Казахстана, особенно в осенне-зимний период. Мобильная столовая позволит создать более комфортные условия для военнослужащих при выполнении служебных задач".

Отмечается, что компактное пространство переоборудовали с учетом повседневных потребностей личного состава.

Мобильный пункт питания рассчитан на шесть человек и позволяет хранить продукты, разогревать готовые блюда и организовать прием пищи. В салоне разместили съемный шкаф, микроволновую печь, электрический чайник и стол.

Также сообщается, что в необычной столовой предусмотрены и условия для соблюдения гигиены.

В шкафу установлены две емкости: одна – для чистой воды, необходимой для мытья рук, другая – для сбора использованной воды. Электропитание бытового оборудования обеспечивает инвертор.

В Нацгвардии добавили, что сейчас специалисты оценивают практичность нового решения и возможность его применения при выполнении служебных задач.

Если пилотный проект подтвердит свою эффективность, мобильные столовые могут появиться и в других воинских частях войск правопорядка. Это позволит расширить возможности организации питания личного состава в условиях, где стационарная инфраструктура недоступна.

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