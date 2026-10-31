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Новые служебные автомобили передали полицейским Алматинской области

Новые служебные автомобили передали полицейским Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 19:43 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В Алматинской области уделяется особое внимание укреплению материально-технической базы правоохранительных органов. 31 октября 2026 года аким области Чингис Аринов вручил ключи от 50 служебных автомобилей ДП и государственным учреждениям региона, сообщает Zakon.kz.

Как заявил аким, государство всегда уделяет особое внимание укреплению материально-технической базы правоохранительных органов.

"В рамках этой работы Департаменту полиции и государственным учреждениям передаются 50 новых служебных автомобилей отечественного производства. Поздравляю с обновлением автопарка! Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана обозначил принцип "Закон и Порядок" как один из главных приоритетов государства. В реализации этой ответственной миссии ваша роль чрезвычайно важна". Чингис Аринов
Новые служебные автомобили передали полицейским Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 19:43

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Он отметил, что в регионе ведется системная работа по обеспечению общественной безопасности.

"Так, в общественных местах области установлено и подключено к Центру оперативного управления 11 400 камер видеонаблюдения. Это позволяет своевременно пресекать правонарушения и оперативно реагировать на происшествия. Кроме того, в следующем году поддержка в целях повышения эффективности работы полиции будет продолжена. В частности, за счет средств местного бюджета предусмотрено выделение дополнительно 150 штатных единиц для участковой и патрульной полиции". Чингис Аринов
Новые служебные автомобили передали полицейским Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 19:43

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

По его словам, наряду с государственной поддержкой важно эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Новые служебные автомобили передали полицейским Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 19:43

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Учитывая ограниченность бюджетных средств, необходимо бережно относиться к вверенному имуществу и рационально эксплуатировать новые автомобили. Это ответственность каждого сотрудника. Наша общая цель – создать безопасную среду, снизить уровень преступности и повысить качество жизни населения", – отметил Чингис Аринов.
Новые служебные автомобили передали полицейским Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 19:43

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Новые служебные автомобили переданы отделам полиции городов Конаев и Алатау, а также Енбекшиказахского, Илийского, Талгарского, Карасайского, Жамбылского, Балхашского, Кегенского, Райымбекского и Уйгурского районов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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