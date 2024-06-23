Полицейские СКО стали обладателями новых служебных машин
Фото: пресс-служба акимата СКО
22 июня полицейским Северо-Казахстанской области вручили ключи от 41 служебной машины, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба областного акимата в своем Telegram-канале, полицейские региона проделали огромный пласт работы по эвакуации населения во время паводков.
"Благодаря мерам господдержки системная работа по улучшению материального оснащения Департамента полиции будет продолжена", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Ночью 22 июня в Астане подсветили два здания в честь Дня казахстанской полиции.
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