Назначен новый аким Алматинской области
Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.
"Указом главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен акимом Алматинской области", – говорится в официальном сообщении, распространенном в пятницу.
Чингис Аринов родился 29 октября 1983 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (факультет "международных отношений"), Казахскую академию труда и социальных отношений (специальность "Правоведение"), Академию гражданской авиации (специальность "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта").
С 2006 года по 2022-й – служба на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны РК.
С января 2022 года по 6 февраля 2024-го – заместитель начальника Службы государственной охраны РК – начальник Службы охраны президента РК.
До нового назначения, с 6 февраля 2024 года по 3 сентября 2026 года, Чингис Аринов был министром по чрезвычайным ситуациям РК.
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Ранее, с 11 июня 2022 года, должность акима Алматинской области занимал Марат Султангазиев. 4 сентября 2026 года указом главы государства он был освобожден от этой должности.