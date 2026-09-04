Назначен новый аким Алматинской области

Чингис Аринов назначен новым акимом Алматинской области. Соответствующий документ сегодня, 4 сентября 2026 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Указом главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен акимом Алматинской области", – говорится в официальном сообщении, распространенном в пятницу.

Чингис Аринов родился 29 октября 1983 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (факультет "международных отношений"), Казахскую академию труда и социальных отношений (специальность "Правоведение"), Академию гражданской авиации (специальность "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта").

С 2006 года по 2022-й – служба на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны РК.

С января 2022 года по 6 февраля 2024-го – заместитель начальника Службы государственной охраны РК – начальник Службы охраны президента РК.

До нового назначения, с 6 февраля 2024 года по 3 сентября 2026 года, Чингис Аринов был министром по чрезвычайным ситуациям РК.

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Ранее, с 11 июня 2022 года, должность акима Алматинской области занимал Марат Султангазиев. 4 сентября 2026 года указом главы государства он был освобожден от этой должности.