Реки, водохранилища и села: в области Улытау проверили паводкоопасные участки

Аким области Улытау Есет Байкен рассказал о том, как проходит подготовка к паводковому периоду в регионе, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал снимки и заявил, что уже проведен воздушный мониторинг территорий, где есть риск подтопления.

"Особое внимание уделили состоянию русел рек, водохранилищ и гидротехнических сооружений, а также обстановке вокруг населенных пунктов. В ходе облета рассмотрели меры по предупреждению паводков, снижению возможных рисков и обеспечению безопасности жителей", – написал аким.

По его словам, вместе с ответственными службами проверили работы, проведенные за летний период, и определили проблемные участки, где необходимо принять дополнительные меры.

"Отдельно обсудили возможность сохранить паводковые воды и использовать их для сельского хозяйства. Для этого предстоит изучить потенциальные места для размещения водозаборных сооружений. Поручил профильным управлениям и службам продолжить эту работу и держать подготовку к паводковому периоду на постоянном контроле. Главная задача – заранее принять необходимые меры и обеспечить безопасность жителей", – резюмировал глава региона.