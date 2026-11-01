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События

Реки, водохранилища и села: в области Улытау проверили паводкоопасные участки

Реки, водохранилища и села: в области Улытау проверили паводкоопасные участки, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 19:02 Фото: Instagram/baikenyesset
Аким области Улытау Есет Байкен рассказал о том, как проходит подготовка к паводковому периоду в регионе, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал снимки и заявил, что уже проведен воздушный мониторинг территорий, где есть риск подтопления.

"Особое внимание уделили состоянию русел рек, водохранилищ и гидротехнических сооружений, а также обстановке вокруг населенных пунктов. В ходе облета рассмотрели меры по предупреждению паводков, снижению возможных рисков и обеспечению безопасности жителей", – написал аким.

По его словам, вместе с ответственными службами проверили работы, проведенные за летний период, и определили проблемные участки, где необходимо принять дополнительные меры.

"Отдельно обсудили возможность сохранить паводковые воды и использовать их для сельского хозяйства. Для этого предстоит изучить потенциальные места для размещения водозаборных сооружений. Поручил профильным управлениям и службам продолжить эту работу и держать подготовку к паводковому периоду на постоянном контроле. Главная задача – заранее принять необходимые меры и обеспечить безопасность жителей", – резюмировал глава региона.
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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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