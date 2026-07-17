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Политика

Есет Байкен стал новым акимом области Улытау

Байкен Есет, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:12 Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима области Улытау. Им стал Есет Байкен, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Акорды сегодня, 17 июля 2026 года.

"Назначить Байкена Есета Берикулы акимом области Ұлытау", – говорится в официальной публикации.

Есет Байкен родился в Карагандинской области в 1986 году.

Имеет среднее специальное и высшее образование, полученное в Казахском гуманитарно-юридическом университете по специальности "Финансы", также окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "Юриспруденция". Бакалавр юриспруденции и финансов.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в Управлении экономики и бюджетного планирования Астаны, где занимал должности исполняющего обязанности ведущего специалиста, ведущего специалиста и главного специалиста отдела инвестиционной политики и планирования. Позже работал главным специалистом отдела правового обеспечения и закупок.

В 2010-2013 годах был главным специалистом отдела социально-культурной сферы аппарата акима Астаны, затем – главным инспектором акима города.

С 2013 по 2016 год возглавлял организационно-инспекторский отдел аппарата акима Астаны.

В 2016 году перешел на работу в Администрацию президента Казахстана. Сначала занимал должность эксперта Секретариата руководителя Администрации президента, а затем работал государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы.

В феврале 2019 года был назначен акимом Нуринского района Карагандинской области.

С августа 2019 года занимал должность руководителя аппарата акима Астаны.

В октябре 2020 года возглавил район "Сарыарка" в Астане.

В феврале 2022 года был назначен заместителем акима Астаны.

Ранее Дастан Рыспеков, занимавший должность акима с 9 октября 2024 года, лишился поста.

Также сегодня уже был назначен новый аким Атырауской области. Теперь регион возглавляет Болат Акчулаков.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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