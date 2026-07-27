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Политика

Новый аким области Улытау представил Токаеву планы развития региона

Есет Байкен, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 14:30 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау Есета Байкена. Президенту было доложено о ходе социально-экономического развития области и планах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 27 июля 2026 года, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по развитию инфраструктуры региона, привлечению инвестиций, укреплению промышленного потенциала, модернизации инженерных сетей и обеспечению жителей качественными социальными услугами.

Также были представлены предложения по реализации приоритетных проектов.

В завершение глава государства дал ряд поручений, направленных на обеспечение устойчивого развития области, повышение ее инвестиционной привлекательности и улучшение качества жизни граждан.

17 июля 2026 года президент РК освободил Дастана Рыспекова от должности акима области Улытау и назначил на его на место Есета Байкена.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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