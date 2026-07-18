Что пообещал новый аким области Улытау в своем первом обращении к жителям

Еще один новый аким выступил с обращением к жителям. На этот раз речь об области Улытау и Есете Байкене, который накануне возглавил регион, сообщает Zakon.kz.

Есет Байкен отметил, что в соответствии с указом главы государства с сегодняшнего дня, 18 июля 2026 года, официально вступил в должность акима области Улытау.

"Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность президенту за оказанное мне высокое доверие. Я в полной мере осознаю, что за этим доверием стоит большая ответственность за дальнейшее развитие региона и повышение благосостояния его жителей", – написал он в Instagram в ночь на субботу.

Новый аким заявил, что область Улытау занимает особое место и в его жизни.

"Это земля, уникальная не только своим богатым историческим и духовным наследием, но и значительным потенциалом во всех сферах. Города Жезказган, Сатпаев и Каражал являются основой промышленного и экономического развития региона, а районы Жанаарка и Улытау обладают широкими возможностями для развития сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и туризма. Поэтому наша главная задача – эффективно использовать этот потенциал и реализовать проекты, которые будут служить во благо жителей области". Есет Байкен

Он заверил, что особое внимание будет уделено устойчивому социально-экономическому развитию области, повышению качества жизни населения, развитию инфраструктуры, поддержке предпринимательства и созданию комфортных условий для жителей региона.

"Я открыт к постоянному и конструктивному диалогу с каждым из вас, готов внимательно выслушивать ваши предложения и обращения, прилагать все усилия для их реализации. Планирую регулярно посещать города и районы области, знакомиться с ситуацией на местах, системно встречаться с жителями и добиваться решения поднимаемых вопросов. В этой работе особенно важны ваши инициативы, предложения, поддержка и активная гражданская позиция. Пусть наше единство будет крепким, а совместный труд принесет достойные результаты!" Есет Байкен

Ранее с первым обращением к жителям выступил новый аким Атырауской области Болат Акчулаков.

17 июля 2026 года указом президента Серик Шапкенов был освобожден от должности акима Атырауской области. На этом посту его сменил Болат Акчулаков.

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Также в этот день сменился аким области Улытау. Глава государства освободил от этой должности Дастана Рыспекова. Новым главой региона стал Есет Байкен.

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Отметим, что о планируемой смене акимов Атырауской области и области Улытау стало известно еще 16 июля.