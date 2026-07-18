#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
Общество

Что пообещал новый аким области Улытау в своем первом обращении к жителям

аким области Улытау Есет Байкен, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 16:16 Фото: primeminister.kz
Еще один новый аким выступил с обращением к жителям. На этот раз речь об области Улытау и Есете Байкене, который накануне возглавил регион, сообщает Zakon.kz.

Есет Байкен отметил, что в соответствии с указом главы государства с сегодняшнего дня, 18 июля 2026 года, официально вступил в должность акима области Улытау.

"Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность президенту за оказанное мне высокое доверие. Я в полной мере осознаю, что за этим доверием стоит большая ответственность за дальнейшее развитие региона и повышение благосостояния его жителей", – написал он в Instagram в ночь на субботу.

Новый аким заявил, что область Улытау занимает особое место и в его жизни.

"Это земля, уникальная не только своим богатым историческим и духовным наследием, но и значительным потенциалом во всех сферах. Города Жезказган, Сатпаев и Каражал являются основой промышленного и экономического развития региона, а районы Жанаарка и Улытау обладают широкими возможностями для развития сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и туризма. Поэтому наша главная задача – эффективно использовать этот потенциал и реализовать проекты, которые будут служить во благо жителей области".Есет Байкен

Он заверил, что особое внимание будет уделено устойчивому социально-экономическому развитию области, повышению качества жизни населения, развитию инфраструктуры, поддержке предпринимательства и созданию комфортных условий для жителей региона.

"Я открыт к постоянному и конструктивному диалогу с каждым из вас, готов внимательно выслушивать ваши предложения и обращения, прилагать все усилия для их реализации. Планирую регулярно посещать города и районы области, знакомиться с ситуацией на местах, системно встречаться с жителями и добиваться решения поднимаемых вопросов. В этой работе особенно важны ваши инициативы, предложения, поддержка и активная гражданская позиция. Пусть наше единство будет крепким, а совместный труд принесет достойные результаты!"Есет Байкен

Ранее с первым обращением к жителям выступил новый аким Атырауской области Болат Акчулаков.

17 июля 2026 года указом президента Серик Шапкенов был освобожден от должности акима Атырауской области. На этом посту его сменил Болат Акчулаков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 16:16
Кто претендовал на должность акима Атырауской области вместе с Болатом Акчулаковым

Также в этот день сменился аким области Улытау. Глава государства освободил от этой должности Дастана Рыспекова. Новым главой региона стал Есет Байкен.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 16:16
Стало известно имя второго кандидата на пост акима области Улытау

Отметим, что о планируемой смене акимов Атырауской области и области Улытау стало известно еще 16 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
аким Атырауской области Болат Акчулаков
13:47, Сегодня
Новый аким Атырауской области впервые обратился к жителям
Байкен Есет
13:12, 17 июля 2026
Есет Байкен стал новым акимом области Улытау
Аким Карагандинской области обратился к жителям из-за аварии на ТЭЦ
11:28, 28 сентября 2023
Аким Карагандинской области обратился к жителям из-за аварии на ТЭЦ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Заседание КФФ: &quot;Тараз&quot; оштрафован за недисциплинированное поведение команды
16:43, Сегодня
Заседание КФФ: "Тараз" оштрафован за недисциплинированное поведение команды
КФФ вынесла штрафы и замечания клубам КПЛ по итогам 16-го и 17-го туров
16:20, Сегодня
КФФ вынесла штрафы и замечания клубам КПЛ по итогам 16-го и 17-го туров
Шыгула Омирбек
16:11, Сегодня
Казахстанские борчихи провалились в четвёртый день рейтингового турнира в Будапеште
Казахстанский &quot;вольник&quot; Нурсултан Турсынов проиграл хозяину топ-турнира в 1/8 финала
15:48, Сегодня
Казахстанский борец Нурсултан Турсынов проиграл хозяину топ-турнира в 1/8 финала
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: